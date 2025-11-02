CAL archiva queja contra asambleísta de ADN y admite una presentada contra correísta

La denuncia contra Álex Morán fue desestimada, mientras que la presentada contra Liliana Durán fue admitida a trámite

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió archivar una denuncia presentada contra un asambleísta de ADN, pero calificar y admitir a trámite una presentada en contra de una legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana.

CAL, de mayoría oficialista, archiva denuncia contra asambleísta de ADN

La denuncia archivada es la que la asambleísta del correísmo Annie Muñoz presentó en contra del legislador oficialista, Álex Morán, por supuestas agresiones verbales durante una sesión del Pleno en que se calificó de "corruptos" y "diezmeros" a los correístas.

No obstante, el CAL archivó la denuncia al "evidenciarse que las expresiones pronunciadas por Morán no estuvieron dirigidas de forma personal, concreta ni peyorativa en contra de Muñoz", sino que fue una "crítica general a ciertas prácticas de corrupción comprobadas y sancionadas" en fallos previos.

En 2025, los enfrentamientos entre ADN y Revolución Ciudadana son incontables y ya han cruzado la línea del debate político: los insultos traen alusiones a la orientación sexual y a la edad de los asambleístas.



CAL admite a trámite y califica denuncia contra asambleísta del correísmo

Por otro lado, el CAL resolvió admitir a trámite y calificar la denuncia que la asambleísta oficialista Ana Belén Tapia presentó en contra de la legisladora del correísmo Liliana Durán, por una supuesta infracción en el ejercicio del cargo.

Steven Ordoñez, miembro del CAL, quien mocionó la admisión y calificación de la queja, señaló que se disponga a la Secretaría General que notifique con la presente resolución a la asambleísta Durán para que proceda con la contestación en el plazo de tres días.

