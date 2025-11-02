Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

LILIANA DURAN ASAMBLEISTA RC
La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Liliana Durán (c).ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

CAL archiva queja contra asambleísta de ADN y admite una presentada contra correísta

La denuncia contra Álex Morán fue desestimada, mientras que la presentada contra Liliana Durán fue admitida a trámite

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió archivar una denuncia presentada contra un asambleísta de ADN, pero calificar y admitir a trámite una presentada en contra de una legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana.

RELACIONADAS

CAL, de mayoría oficialista, archiva denuncia contra asambleísta de ADN

La denuncia archivada es la que la asambleísta del correísmo Annie Muñoz presentó en contra del legislador oficialista, Álex Morán, por supuestas agresiones verbales durante una sesión del Pleno en que se calificó de "corruptos" y "diezmeros" a los correístas.

No obstante, el CAL archivó la denuncia al "evidenciarse que las expresiones pronunciadas por Morán no estuvieron dirigidas de forma personal, concreta ni peyorativa en contra de Muñoz", sino que fue una "crítica general a ciertas prácticas de corrupción comprobadas y sancionadas" en fallos previos.

CAL admite a trámite y califica denuncia contra asambleísta del correísmo

Por otro lado, el CAL resolvió admitir a trámite y calificar la denuncia que la asambleísta oficialista  Ana Belén Tapia presentó en contra de la legisladora del correísmo Liliana Durán, por una supuesta infracción en el ejercicio del cargo.

RELACIONADAS

Steven Ordoñez, miembro del CAL, quien mocionó la admisión y calificación de la queja, señaló que se disponga a la Secretaría General que notifique con la presente resolución a la asambleísta Durán para que proceda con la contestación en el plazo de tres días.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Asciende a 23 el número de muertos por incendio en una tienda en el norte de México

  2. Día de Muertos en Calderón: tradición ancestral y colada morada en el cementerio

  3. Policía lanza talleres de defensa personal gratuitos; ¿qué necesitas saber?

  4. Asesinan a tiros a un alcalde mexicano durante un evento público

  5. CAL archiva queja contra asambleísta de ADN y admite una presentada contra correísta

LO MÁS VISTO

  1. La nueva Magis TV: el streaming que se renueva con películas y fútbol legal

  2. CNE da paso a pedido del correísmo sobre sustancias en papeletas: ¿De qué se trata?

  3. Yúnez anuncia sanciones en contra de causantes del caos en la avenida Samborondón

  4. Telefónica vende Movistar y Tuenti Ecuador: ¿Qué cambia para usuarios y mercado?

  5. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

Te recomendamos