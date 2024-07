Berrezueta anuncia fiscalización a Superintendencia de Compañías por denuncias

El legislador no descarta llamar a comparecer al superintendente, hay otros dos temas por los que le ha solicitado información.

Leonardo Berrezueta, legislador de la Revolución Ciudadana (RC), indicó este 16 de julio de 2024 que iniciará un proceso de fiscalización a temas “irregulares” tras denuncias recibidas en su despacho en contra del superintendente de Compañías, Marco López.

Dijo que se han hallado varios casos. Uno es respecto a una sentencia judicial que se estaría incumpliendo el superintendente. Eso incluso podría acarrear a su destitución, precisó.

Explicó que varios funcionarios de esa institución fueron removidos y cambiados de sus puestos “arbitrariamente”, por López el año anterior. Incluso se disminuyó su salario, añadió. Por lo que los perjudicados presentaron una acción constitucional ante la justicia ordinaria y el 15 de enero de 2024 hubo una sentencia para rever lo denunciado, pero la Superintendencia no la acata, según el legislador.

Eso es una vulneración a los derechos de los trabajadores, de los servidores públicos y “adicionalmente, el superintendente estaría con una causal de destitución”, refirió.

Radar de Montecristi

Por otro lado, Berrezueta dijo que hay otro caso relacionado a la Superintendencia de Compañías. “Tenemos una situación muy grave de seguridad nacional, hasta hoy (la Superintendencia) no resuelve sancionar a la aseguradora Interoceánica por el tema del radar de Montecristi”, cuestionó.

El monto total del valor del siniestro fue de 7,2 millones de dólares, Interoceánica dio largas por 15 meses al Ministerio de Defensa para encontrar los documentos, una vez presentados, la Superintendencia acogió un reclamo administrativo del Ministerio, recordó.

La Superintendencia cuenta con una causal de disolución de Interoceánica, pero solo estableció la destitución de los funcionarios de esa compañía, hay un perjuicio al Estado por falta de aplicación de funciones del superintendente, criticó.

Esa destitución no se ha ejecutado y se mantienen en sus cargos tras la remoción y como no existe un radar instalado no se puede colocar un repuesto, añadió.

Escisión de Inmobiliaria del Sol

Hay otro caso que involucra a una compañía que se vincula al Grupo Nobis, la Inmobiliaria del Sol, comentó Berrezueta.

Inmobiliaria del Sol decide escindir la compañía a pesar de que la ley prohíbe la escisión de compañías que son emisoras de títulos de valores que se negocian en la bolsa de valores.

Inmobiliaria del Sol se escindió a una empresa de Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) y esta quedó para responder a quienes compraron los títulos de valores de la Inmobiliaria del Sol, pero no tiene los activos con los cuales responder, la SAS solo es tenedora de los bienes, más no la titular, señaló.

Berrezueta dijo que hay preocupación de que quienes hayan comprado acciones de Inmobiliaria del Sol no tendrían con qué ser respondidos ante una situación de orden legal, “todo esto a vista y paciencia del superintendente de compañías que es quien autoriza la escisión”.

Por esos temas, Berrezueta ha hecho los pedidos de información a la Superintendencia y no descarta pedir la comparecencia de López a una de las comisiones de la Asamblea, incluyendo la de Fiscalización.

#AHORA | El legislador de la Revolución Ciudadana, Leonardo Berrezueta, indicó que fiscalizará denuncias sobre irregularidades en instituciones públicas, como la Superintendencia de Compañías. Allí hubo cambios de puesto a funcionarios y presentaron recursos jurídicos pero hasta… pic.twitter.com/1xIkrBhLfl — Diario Expreso (@Expresoec) July 16, 2024

