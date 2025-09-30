ADN bloquea fiscalización de las pensiones vitalicias de expresidentes de Ecuador

La moción fue presentada por la Revolución Ciudadana, pero el oficialismo la calificó de "populismo al máximo nivel"

El oficialismo logró 77 votos negativos para bloquear la moción del correísmo.

La bancada de ADN impidió este 30 de septiembre de 2025 que la Asamblea Nacional inicie un proceso de fiscalización a las pensiones vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes de Ecuador.

El oficialismo logró bloquear con 77 votos negativos, mientras que el correísmo se estancó en 68 votos afirmativos en el Pleno de la Asamblea Nacional.

La propuesta de resolución fue presentada por la asambleísta del correísmo Bertha Vélez, quien sostuvo que hay exmandatarios que reciben recursos, pero ni siquiera terminaron su periodo.

.@johnpolancolara: "Hay que legislar en función de los requerimientos ciudadanos, de manera seria y responsable". Cuestiona la resolución para la fiscalización de #PensionesVitalicias y señala que debe direccionarse bien la propuesta. — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) September 30, 2025

El correísmo dice que Ecuador gasta más de 80.000 dólares cada mes

Durante su intervención, la asambleísta correísta Cristina Jácome se sumó al discurso de Vélez y sostuvo que la fiscalización pretende corregir inequidades históricas.

De acuerdo con las cifras presentadas por Jácome, el Estado ecuatoriano gasta entre 80.000 y 85.000 dólares mensuales en pensiones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes.

Recordó que presidentes como Guillermo Lasso o vicepresidentes como Alberto Dahik no terminaron sus periodos, incluso "escapando" de señalamientos hechos en su contra.

Guillermo Lasso terminó su mandato de forma prematura por la muerte cruzada. Expreso

El oficialismo sostiene que fiscalización es "populismo al máximo nivel"

Por su lado, el asambleísta de ADN, Jhon Polanco, señaló que aunque la propuesta parezca atractiva, la verdad es que solo es discurso.

"Parece atractiva esta propuesta, pero lastimosamente en la práctica no es así. Es populismo puro, al máximo nivel", dijo el asambleísta.

De acuerdo a Polanco, aunque el correísmo dice que se revisará las pensiones vitalicias, no dice que solo aplicará para aquellos mandatarios que no terminaron sus periodos.

