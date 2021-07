El actual Legislativo no marca distancia del periodo anterior

La legisladora no ha emitido declaraciones públicas sobre lo dicho en el audiovisual.

Pasando factura. La pasividad que se registra en la Asamblea Nacional fortalece el desgaste político y la pérdida de aceptación ciudadana, pero a su vez vigoriza la corriente de un sistema bicameral.

Así lo analiza el politólogo Francisco Palomeque, quien detalla que los legisladores no se meten de lleno en temas prioritarios para la ciudadanía como la seguridad y corrupción.

Sumado a esto, los cuestionamientos éticos salpican a la legisladora por Pachakutik, Rosa Cerda, debido a su supuesta recomendación para “robar bien”. Declaraciones que levantaron la indignación en sus colegas que piden investigación, sanción y separación del cargo.

“Si no actúan ahora, el costo será inmediato, porque en el momento que pasemos la vacunación y el ciudadano se dé cuenta de que hay leyes acumuladas, que no hay posiciones definidas será la primera crisis. Ya se habla de cuáles serán las funciones de la otra cámara y ahí sí no van a tener los poderes, la Asamblea se hunde en la inmovilidad”, Francisco Palomeque, Politólogo

Los dos últimos periodos legislativos tienen en común que arrancaron su gestión con el 42% de aceptación ciudadana. No obstante, los parlamentarios que finalizaron su ciclo el pasado 13 de mayo quedaron con un 10 % de aceptación, según la encuestadora Cedatos.

Pero aún así, en agosto de 2020, ellos llegaron al 2 % de credibilidad debido a los escándalos de corrupción.

De acuerdo a Palomeque, este comportamiento da paso a que los protagonistas en las noticias políticas sea el Ejecutivo o los ministros de Estado con las acciones, planes y estrategias para combatir las problemáticas actuales.

“La mitad de los asambleístas son ‘pop stars’ piensan en ser alcaldes, prefectos y cuidan sus acciones; no fiscalizan porque no se quieren pelear de entrada o sino porque no tienen mayoría y están abiertos, tampoco toman la iniciativa porque le temen a la caída del porcentaje de aceptación y creen que en el silencio pueden sobrevivir”.

El consultor político Oswaldo Moreno señala las acciones de Cerda, que afecta a la institucionalidad del Legislativo.

“En este ejercicio de una Asamblea renovada es triste ver estos casos porque se trata de un bloque que debuta como la segunda fuerza y legitiman el proyecto de disminuir el número de asambleístas. No creo que la salida sea por ahí” Oswaldo Moreno, consultor político

Moreno sostiene que la solución al fortalecimiento institucional se alcanza con el uso efectivo de su labor como asambleísta sin el cometimiento de “este tipo de errores”.

De acuerdo al Observatorio Legislativo existen 580 cuerpos legales en distintas etapas de su tratamiento para el respectivo trámite. Según la agenda legislativa, se han seleccionado 40 instrumentos como prioritarios hasta 2023. Además se han registrado 18 cambios entre las cinco fuerzas políticas el primer mes de funcionamiento.

Por su parte, el analista Álex Cedeño lamenta que dicha realidad no es solo una característica de Ecuador, sino de América Latina que señala a la política como un reflejo directo de la ética y moral de la sociedad.

“El problema es institucional, no importa si creamos un sistema bicameral, si hacemos una reducción de asambleístas, no creo que sea algo de cambios, sino de cultura institucional de establecer quiénes forman parte del sistema decisional como es el Legislativo”.

Acto viral en redes sociales

El movimiento Pachakutik solicitó una “aclaración inmediata y pública” a la asambleísta Rosa Cerda. Ella compartió ayer un comunicado y señaló que sus declaraciones fueron “sacadas de contexto” y que fue “víctima de un ataque indiscriminado”. No dio explicaciones de sus declaraciones.

PARA SABER