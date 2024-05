La política criminal de Ecuador en manos del Ministerio de la Mujer

Que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no se ha eliminado, sino que se trata de una transformación que comprende un cambio de nombre y de la adopción de la política de prevención y erradicación de la violencia. Así lo anunció el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, la tarde del 20 de mayo de 2024.

(Le puede interesar también: Ministerio de la Mujer ahora incluye Política Criminal y Derechos Humanos)

Arianna Tanca: “Hemos informado de posibles vulneraciones por el conflicto” Leer más

"Se transforma en el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos para cubrir un mayor espectro y darle más facultades a dicho ministerio. No dejará de proteger el derecho de las mujeres, sino que tendrá una operación mucho más integral", explicó.

RELACIONADAS Gobierno de Ecuador admite que tasa de homicidios del país supera la media mundial

Sin embargo, aún no está en firme la asignación de recursos para ejecutar el cambio anunciado. Cuando nació esta entidad en 2018, que fue llamada Seretaría de la Mujer, inició con un presupuesto de $11,9 millones. Después, con su primer cambio en 2022, Guillermo Lasso prometió la asignación de $24 millones; ahí su nombre fue: Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no se eliminará, así lo manifestó la ministra @ATancaM en entrevista con @fmmundo.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/yMbMMHoqTS — Ministerio de la Mujer y DD.HH. del Ecuador 🇪🇨 (@DDHH_Ec) May 21, 2024

La titular de esta entidad, Arianna Tanca dijo este 21 de mayo en entrevista a radio I 99 que el presupuesto actual es de apenas $13 millones y que cuenta con una ejecución del 33%. Un rubro que estaba en peligro de reducción por la falta de ejecución de la administración anterior. Y que, están trabajado en utilizar de forma eficiente todos los recursos para "pedir el próximo año un techo presupuestario" mayor.

"En caso de asumir esta nueva competencia, estamos trabajando con el Ministerio de Finanzas para ver cuál sería el nuevo presupuesto porque se tienen que fortalecer las capacidades técnicas y operativas. Finanzas tiene que emitir un dictamen", adelantó la servidora pública.

Gobierno de Ecuador admite que tasa de homicidios del país supera la media mundial Leer más

Tanca, adelantó que dicha cartera de Estado "está más fuerte que nunca" y explicó que la motivación del cambio por parte del actual régimen responde a que el pasado 5 de enero el legislativo aprobó reformas legales en materia de seguridad en tres normativas, donde se dictaminó que "el ente rector de la política criminal es el ente rector de los Derechos Humanos y esa es la razón por la cual el Ministerio asumirá una competencia adicional".

RELACIONADAS Delegados de la UE analizan crisis de seguridad con las autoridades del país

En ese mismo comunicado, se enfatizó que la política criminal en Ecuador debe ser ejercida por un ministerio con "personería jurídica, dotado de autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera". Tanca expuso que no está listo el decreto todavía y que están trabajando en el proceso. Pero aún no se ha divulgado el Decreto Ejecutivo que lo ordene.

Femicidios en Ecuador

Ecuador: 68 mujeres, entre niñas y adultas, han sido asesinadas en lo que va de 2024 Leer más

Pero las cifras de femicidios y muertes violentas de mujeres en Ecuador aún no son claras. Las organizaciones sociales de protección de derechos señalan que en 2023 hubo un total de 321 casos, de las cuales 128 fueron feminicidios íntimos, 172 feminicidios en sistemas criminales, y 17 transfemicidios. De estas víctimas, 31 eran menores de edad y 16 de ellas tenían menos de 7 años. Se estima que en Ecuador una mujer es asesinada cada 27 horas.

La ministra Tanca expuso que en el país, hay un indicador que siete de cada diez mujeres sufren violencia de género en Ecuador. Y que en el 2024, van 35 femicidios una cifra ligeramente menor al año pasado con cinco casos menos.

Juana C. francis Bone, del Colectivo Mujeres de Asfalto sostiene que unir la política criminal con la cartera que estaba enfocada prioritariamente a combatir la violencia contra la mujer es "no dimensionar la importancia de una política pública de reparación y no repetición en temas de derechos de las mujeres es un grave error. Juntar política criminal y derechos humanos responde a la irracionalidad de un gobierno con agenda armamentista".

Para más noticias, de clik aquí.