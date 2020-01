Han transcurrido diez años de vigencia de la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial en donde se determinó que los municipios asuman las competencias del tránsito y que la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) se haga cargo de las vías; sin embargo, esto no ha ocurri. Por eso, la Policía Nacional planteó, y fue aceptado por la Comisión Ocasional de la Asamblea, devolver la capacidad de poder hacer controles en las vías del país.

La devolución de esta facultad estará en el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito que se tramita en el legislativo. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien compareció hoy miércoles 8 de enero a la Mesa legislativa, explicó que la propuesta no resta competencias ni a los municipios ni tampoco la CTE sino que faculta a que la Policía tenga el control en las vías no solo por tránsito, por movilidad, por seguridad vial, sino por seguridad ciudadana, por armas o por delincuencia.

“Este tema ya está previsto, y por unanimidad, la Comisión ha decidido devolverle esta competencia a la Policía. No significa que se le retira nada a los municipios, ni a la CTE, significa que cuando la policía detiene a alguien en una vía, no le digan usted no tiene competencia, usted no me puede revisar”, afirmó.

De su parte, el director de planificación de la Policía, Pablo Rodríguez, explicó que con la reforma se deja en claro que los policías podrán hacer controles en las vías y sancionar a los conductores, mediante una citación. La diferencia, dijo, será que en la parte que tiene jurisdicción el municipio ese dinero ingresa a las arcas municipales, mientras que la parte que tiene la facultad la Policía el dinero ingresará al Estado.

Con la reforma ya se podrán hacer controles y los conductores no podrán decir que usted no tiene la facultad Pablo Rodríguez

De su parte, el presidente de la Comisión, Fafo Gavilanez, señaló que en la transitoria vigésima cuarta de la Ley Orgánica de Tránsito se establece que la policía seguirá manteniendo el control de las vías en las que los municipios y la CTE no asuman las competencias, lo que en la práctica, se ha establecido que la institución policial tiene a su cargo el 70% de las vías, y que está haciendo el trabajo, pero sin recursos.

“Nosotros le facultamos con la aprobación de esta reforma para que La Policía también asuma el control del tránsito en el Ecuador”, afirmó.

“Mientras la Agencia de Regulación y Control Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los Gobiernos Autónomos Descentralizados establecen la institucionalidad necesaria para ejercer las competencias del control de tránsito y seguridad vial seguirán siendo responsabilidad de la Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional”, señala la disposición décimo cuarta de la Ley.

Precisó que los municipios tienen su competencia en el sector urbano, la Comisión de Tránsito del Ecuador tiene las competencias en las vías estatales, de igual manera la Policía va a tener la competencia en las vías estatales que no ha asumido la CTE.

Afirmó, que en los reglamentos se establecerá los mecanismos de sanción a través de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que todos tengan una misma matriz transversal para su aplicación.

Gavilanez, anunció que el informe para segundo debate estará listo a finales de este mes de enero para que sea puesto a discusión del pleno de la Asamblea.