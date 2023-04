Ahora sí. Luego de la publicación de este Diario sobre la preocupación de un grupo de agentes policiales en estado de gestación y período de lactancia por “la vulneración de sus derechos”, la Policía Nacional, a través del mayor Emilio Terán Andrade, jefe del Departamento de Coordinación Estratégica de Derechos Humanos de la institución, informó que analizarán los casos para, en caso de encontrar algún vacío o nudo en el reglamento interno que no contemple estos casos, enmendar y crear las vías para solucionarlos.

“Una vez que llegó la solicitud de información por parte de una organización defensora de los derechos humanos (con respecto a este tema), activamos un mecanismo de seguimiento con el fin de que especialistas en derechos humanos puedan identificar qué es lo que ha sucedido”.

Este Diario consultó al mayor Terán qué está fallando a la hora de contemplar a agentes con embarazo riesgoso o con permiso de maternidad para ser trasladadas a otras provincias a dar refuerzo policial, como lo denunció una agente policial ante el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

Siempre se va a garantizar los derechos de los servidores policiales por encima de los derechos. Mayor Emilio Terán, jefe de Derechos humanos en la Policía Nacional.

Terán aclaró que en caso de que la institución haya comunicado sobre su traslado a la agente policial que se encontraba con permiso de maternidad, como lo constató este Diario a través de la documentación a la que tuvo acceso, eso “no quiere decir que la agente está imposibilitada de iniciar un proceso para no ser trasladada, previo a justificar con la normativa interna”.

Aseveró que analizarán si el departamento encargado de coordinar los traslados no observó, dentro de la hoja de vida de la agente, su estado de salud o, en caso de tener permiso de ausentarse, el porqué. Como también verificarán si este detalle no constaba en su perfil. “Cada una de las hojas de vida de los servidores policiales se encuentra registrada. Al momento en que está en cualquier condición, aparece un mecanismo tipo alerta. Tendríamos que identificar si no se analizó de manera íntegra la hoja de vida de los servidores antes de la orden de traslado. Y si no, solicitar inmediatamente a las unidades que esto se verifique en procesos como estos”.

Actualmente, dentro de la institución policial, a nivel nacional, existen 676 uniformadas en estado de gestación, permiso de maternidad o período de lactancia. Esta cifra contempla todos los grados jerárquicos de la Policía Nacional.

Acerca de las prioridades, este Diario consultó a Terán sobre qué prevalece más dentro de la Policía Nacional: sus necesidades como institución o los derechos de los agentes. Contestó que, indistintamente del género, la Policía Nacional garantizará los derechos humanos, más allá de la ley.