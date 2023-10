El poblado de San Luis, a 25 metros de caer al Abismo

Da miedo, más en las noches, porque uno no sabe ni para dónde correr y realmente no sabemos si nos vamos a ir con todo”. Este es el sentir de Carmen Durán, moradora del poblado de San Luis, que está entre la casa de máquinas y las obras de captación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Ella asegura que cuando llueve, escucha como música de fondo cómo la tierra se cae al río llevándose todo a su paso.

El Ministerio de Transporte indica que San Luis está al menos a 500 metros de las orillas del río Coca. En este lugar viven 50 familias, pero solo 10 han sido seleccionadas para ser reubicadas en el cantón El Chaco y puestas a buen recaudo.

Vista Panorámica del poblado de San Luis, hace menos de un año, había 100 metros de distancia, entre las viviendas y el borde del abismo. Municipio El Chaco

Mientras que Denis Puenguenan, padre de familia que no ha sido notificado para la asignación de una vivienda en otro lugar seguro, muestra su preocupación, al resaltar que dependen del comportamiento del clima para mantenerse vivos y no ser arrastrados por un gran deslizamiento de tierra.

“Queremos salir de aquí lo más pronto, pero no es tan fácil encontrar un lugar y no nos podemos ir así no más. Esto se ha vuelto peligroso, porque el socavón avanza y se está yendo todo. Ya la primera casa está a menos de 25 metros de caer”.

En febrero de 2023, se cayó el puente sobre el río Marker CARLOS KLINGER

El alcalde de El Chaco, Óscar De la Cruz, indicó a EXPRESO que el traslado de los habitantes está demorando porque aún se está estableciendo el proceso de adquisición de un terreno de siete hectáreas en la parroquia Sardinas. “Aún está en conversaciones con los propietarios del terreno, es un proceso que toma tiempo, por ejemplo por la declaratoria de propiedad pública. La expropiación de terrenos toma alrededor de 90 días y eso hace que se demore. En el momento que se llegue a un acuerdo entraremos a intervenir inmediatamente”.

Y es que además de buscar un refugio, salir de la zona es muy complicado, pues no hay garantías de seguridad en la red vial estatal Baeza-Lago Agrio, debido a que en un año se han caído tres puentes, por lo que han instalado pasos temporales tipo bailey.

En menos de 10 días se han quedado atrapados 3 buses de trasporte interprovincial en el tramo donde se cayó el puente que está sobre el río Marker CARLOS KLINGER

El subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Gonzalo Mieles, recordó que se han declarado cuatro emergencias viales entre 2020 y 2023.

“En Piedra Fina 2 perdimos la vía en diciembre de 2021. Por un lapso de un año y medio fue un sector incomunicado entre las provincias. En diciembre de 2022 logramos recuperar la conectividad de manera provisional, pero tuvimos eventos adversos de la naturaleza y de la erosión regresiva, que nos volvieron a cerrar la vía”, especificó.

Por lo pronto, se trabaja en la estabilización de taludes y accesos para que a mediados del mes de octubre se pueda entregar un acceso “seguro y temporal para los transeúntes de la zona afectada”, agregó.

Además, aún se esperan los resultados de los estudios para la creación de una vía definitiva “más arriba o adentro” de la montaña, para así no volver a utilizar el tramo que constantemente se erosiona y cae al abismo. Luego de esto empezará, según los resultados, el proceso para el desarrollo de la compra pública.

