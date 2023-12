Plan Fénix, sin emerger por la falta de dinero

Del plan Fénix no se sabe nada, pero fue promocionado en gran manera durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, quien prometió que con su aplicación se “liberaría a los barrios y ciudades del país de la delincuencia”.

La ministra de Gobierno Mónica Palencia dijo durante este miércoles 13 de diciembre, que la ejecución del mismo empezó desde el primer día y que están trabajando muy duro. Esto en el contexto de que espera que en las próximas horas se capture a los autores de la masacre de cuatro niños en el Guasmo Sur, al sur de Guayaquil.

Sin embargo, la Policía y las Fuerzas Armadas anunciaron también durante este miércoles 13 de diciembre que ofrecen recompensas para dar con el paradero de quienes asesinaron desde una ventana a los menores de cinco meses, tres, cinco y siete años de edad, que veían televisión después de merendar, la noche del lunes.

Necesitamos urgente un entorno seguro para las familias ecuatorianas.



Este es el Plan Fénix👇🏽#SomosLaNuevaGeneracion#NoboaEsSeguridad pic.twitter.com/8BlNwJeLf4 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 28, 2023

Y horas antes, en la cuenta oficial de X de la Policía Nacional, se publicó una foto de un uniformado mirando hacia un costado con un texto que citaba una frase de Antoine de Saint-Exupéry que decía: “Un objetivo sin un plan, es solo un deseo”; y las sospechas ciudadanas de si se trataba de una especie de indirecta o no hacia el régimen llovieron en los comentarios de la publicación.

Por un miércoles productivo 💪#SeguridadCiudadana pic.twitter.com/ytqfPAflhF — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) December 13, 2023

No obstante, Diario EXPRESO recopiló e intentó bosquejar a través de las pocas declaraciones del presidente de la República y la ministra de Gobierno lo que han bosquejado en rasgos generales acerca de lo que denominan el plan Fénix.

Las primeras luces surgieron en la campaña electoral de la segunda vuelta con un audiovisual futurista y en el debate presidencial frente a Luisa González. Ahí aseguró que será una prioridad su aplicación y que se trataría de una serie de actividades que van desde la creación de un nuevo sistema de inteligencia hasta la dotación de equipos de última tecnología.

Una medida destacable para expertos, pero considerada de largo y mediano plazo, a menos que se cuente con los recursos suficientes, pero aun así, con el actual sistema de compras públicas, no iba a ser inmediato, por la cantidad de trabas y demoras en los procesos de adquisición.

“La primera pregunta es si hay plata para todo eso. En segundo lugar, ¿Quién asume las decisiones cuando aún no hay ministros claves o una estructura clara en Interior, así como el equipo de inteligencia? Y luego, ¿Cuánto respaldo político hay para esto? ¿Se involucró a los actores claves en esta discusión?”, reflexionó el experto en seguridad pública y defensa Diego Pérez.

Por otro lado, Daniel Pontón, también experto en seguridad, observa y concuerda en que la propuesta del plan Fénix es una estrategia de largo plazo e insiste en trabajar en designaciones prioritarias de autoridades, para empezar a reformar los sistemas existentes que funcionan en el país.

“Creo que no se diferencia mucho de las estrategias o planes que aplicó Guillermo Lasso en su mandato. Pero es necesario que se incluyan cambios en la Policía, porque ha estado sin rumbo en los últimos años, y un real proceso de depuración de malos elementos”.

Hemos recibido 17 mil chalecos, pero no tenemos para pagar el resto. El dinero debería estar ahí.

Mónica Palencia, Ministra de Gobierno

Frente a estos cuestionamientos, Palencia argumentó que no ha podido actuar de inmediato en el equipamiento de los policías porque no hay dinero para pagar los chalecos antibalas restantes prometidos por la anterior administración gubernamental.

“La fuerte realidad es que tenemos a los proyectos de inversión en una ejecución del 18 %... Hay proyectos aprobados sin financiamiento total... Hemos recibido 17.000 chalecos, pero no tenemos para pagar el resto. En estos proyectos, que contaban con aval de Finanzas y Senplades, debía estar el dinero ahí y no lo está. Debía estar pagado a los proveedores, pero no lo está. Tenemos un serio problema de proveedores no pagados”, cuestionó la ministra.

Se debe ordenar a las FF. AA. ingresar a casa por casa, con barridos, por zonas, para decomisar armas.

John Garaycoa, especialista en seguridad ciudadana.

Según expuso en su intervención, por ahora planifica reuniones para recibir donaciones internacionales, con el fin de pagar las deudas existentes, algo que tampoco precisó.

Adelantó que se busca el financiamiento proveniente de una fundación canadiense por $ 120 millones y con el gobierno de Estados Unidos por $ 200 millones. Adicionalmente, cooperaciones en capacitación para inteligencia táctica y operativa con Israel.

Además pidió apoyo a la Asamblea para la aprobación del proyecto de Ley Económico Urgente enviado recientemente para, según dijo, generar más recursos para cumplir con el plan Fénix.

Adicional al plan Fénix, se ha indicado en el plan de Gobierno que la ciudadanía tendrá que participar en el control de barrios.

