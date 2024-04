Las pistas se agotan en el caso del rapto de Carolina

Han transcurrido 20 días desde el secuestro de Fanny Carolina, de 14 años, y sus familiares no tienen rastros de su paradero.

Guayaquil: Así se salvó un empresario de ser secuestrado por falsos policías Leer más

La adolescente y su cuñada, Tania Nicole Calderón Quijije, fueron raptadas el pasado 20 de marzo en el sector de la Balerio Estacio, noroeste de Guayaquil. Las embarcaron en una tricimoto y se las llevaron.

El cuerpo de Tania, de 21 años, quien tenía tres hijos, apareció un día después en el llamado ‘canal de la muerte’. La asesinaron a tiros y luego la arrojaron a este conducto de agua.

Sin embargo, la menor de edad, quien el próximo 20 de septiembre cumple 15 años, todavía no aparece y pese a la angustia y desesperación que viven sus familiares, no han perdido la esperanza de encontrarla con vida.

Lea también: Caimán suelto en Durán: residentes actuaron para proteger a los niños

“No hay día que no la busquemos. Es desgastante, salimos en la mañana, en la tarde, en la noche. Hemos ido a otros cantones como Daule, Nobol, Balzar, incluso a (la provincia de) Manabí, pero nadie nos da información de mi hija. Parece que se la tragó la tierra, ya no sabemos qué hacer, a dónde más ir. Somos personas de escasos recursos y se nos hace difícil andar de un lugar a otro, pero por mi niña hacemos el esfuerzo. ¿Dónde estás, Carolina?”, expresó llorando la madre de la chica.

Casos Zona 8 registra 265 personas desaparecidas en lo que va del 2024. La mayoría son del distrito Nueva Prosperina.



Los niños de Santa Elena mostraron sus destrezas como bomberos Leer más

Los anhelos de Carolina, quien es la menor de tres hermanos y la única mujer, son terminar la secundaria y poder seguir una carrera universitaria que le permita ayudar a sus padres con los gastos.

La madre de la menor recuerda que el día que desapareció su hija, su exnuera la fue a buscar y le pidió que la acompañara a una farmacia porque iba a comprar los pañales para su bebé, de 10 meses de nacido.

Lea también: Los índices de radiación serán muy altos en Guayaquil este 7 de abril

“Sentía algo en mi corazón que me decía que no la dejara salir, y se lo dije a la mamá de mis nietos, que no se la llevara, pero ella me insistió. Me dijo: ‘Solo vamos a comprar, venimos rápido’. Pasaban las horas y no regresaban. La llamaba a su celular y salía apagado. Comencé a temer lo peor. Mi hija es una niña. Si alguien conoce su paradero, por favor que se apiade de nosotros, estamos destrozados”, exclamó la señora.

Los padres de la adolescente son oriundos de Paján, cantón de Manabí, pero tienen 20 años residiendo en el bloque 5 de la Balerio Estacio, sector porteño que pertenece al distrito Nueva Prosperina y que según información de la Policía es la zona del noroeste de Guayaquil donde se registran más asesinatos, secuestros y extorsiones.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!