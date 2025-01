Pierina Correa vs Blasco Luna: otra división en el corazón de la Revolución Ciudadana

No es la primera vez que en la Revolución Ciudadana se hacen públicas discrepancias entre sus militantes. En esta ocasión Pierina Correa, hermana del expresidente, decidió denunciar por violencia política de género a su coideario, Blasco Luna, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Eso podría dejarlo fuera de juego, sin la opción de mantener su curul, ya que él tercia para la reelección e incluso podría ser destituido.

¿Qué dicen los involucrados?

El asambleísta de Cañar, Blasco Luna, respondió a EXPRESO. Dijo que se encontraba en la carretera, por lo que la conversación no podía extenderse. Sin embargo consultado sobre las implicaciones de que una compañera de la Revolución Ciudadana lo haya denunciado dijo: "No me ha llegado ninguna notificación, estoy a la expectativa. No podría decir más porque estoy centrado en la campaña".

Al insistirle sobre la repercusión de una denuncia ante el TCE, respondió: "Cuando me llegue la notificación, la denuncia, me pronunciaré y veré qué procede. Soy tan sencillo que prefiero no pronunciarme sobre temas que a mi criterio no son justos, pero que al final del día tendré que afrontar".

Este medio de comunicación buscó a Pierina Correa, pero no contestó mensajes ni llamadas telefónicas al respecto. Ella no va para la reelección.

¿Primer enfrentamiento de Pierina Correa?

El 18 de octubre del 2023, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, renunció a la presidencia de la Revolución Ciudadana. Ocurrió luego de las críticas emitidas por Pierina Correa, tras la derrota en las elecciones presidenciales.

Entonces, Pierina Correa evaluó los resultados y comentó, entre otras cosas, que no estaba de acuerdo en que los directivos del movimiento sean candidatos porque no se dedican a su función.

En esos días, Pierina Correa aclaró que no estaba endosándole la responsabilidad a la prefecta del Guayas.

¿Rivalidades en el movimiento?

El 23 de octubre del 2023, Ferdinan Álvarez, quien hoy busca la reelección por ADN, presentó formalmente su carta de desafiliación a la RC, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El motivo para que Álvarez, quien había militado en ese movimiento desde el 2020, fue un conflicto personal entre Álvarez, el exvicepresidente Jorge Glas y una mujer, que trabajó con este último, así como en otros públicos, en el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces circularon unos audios que dejaron mal parado a Glas. En ese lío también intervino el expresidente Rafael Correa.

La 'traición' de Lenín Moreno

Varios militantes fundadores y otros, que fueron aliados, han dejado la hoy Revolución Ciudadana, antes Alianza País. Pero lo que más ha marcado al correísmo ha sido lo que llaman traición de Lenín Moreno, quien fue vicepresidente de Correa, del 2007 al 2013. Y luego el país financió su estancia como enviado especial sobre Discapacidad y Accesibilidad, de la ONU, en Ginebra.

En mayo del 2017 se posesionó como presidente por el correísmo. Y 75 días después le quitó todos los encargos al entonces vicepresidente Glas. Eso marco una ruptura.

Antes se separaron de lo que fue Alianza País: la exasambleísta Betty Amores, fundadora del movimiento y una de las voces críticas se fue en enero del 2011. Comentó que las reuniones de bloque se convirtieron en espacios de información más que de debate, por ejemplo.

En junio del 2008, Alberto Acosta presentó su renuncia irrevocable a la presidencia de la Asamblea Constituyente. Fander Falconí, otro ideólogo de ese movimiento, se fue, también.

