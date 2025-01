El TCE ya tramita la denuncia de Pierina Correa en contra de Blasco Luna

Pierina Correa logró que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admita a trámite su denuncia en contra de su compañero de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, por un hecho ocurrido en marzo del 2024, a raíz de la aprobación de la Ley de Turismo.

¿Qué ocurrió?

En marzo del 2024 se generó tensión entre ambos asambleístas por un desacuerdo en el texto de la Ley de Turismo. No estaban de acuerdo con un punto. En esos días, Pierina Correa dijo: "Yo no le permito que me trate de traidora, desleal o Judas". Además señaló que, "los trapos sucios se lavan en casas" y no en redes o en declaraciones públicas.

Entonces, Blasco Luna sostuvo que hubo "siete Judas de la Revolución Ciudadana, ahorita en medio de la Semana Santa, que votaron a favor de esa ley. Ya no se va a cobrar el Impuesto a la Salida de Divisas en los espectáculos o en los vuelos internacionales".

Blasco Luna va por la reelección, busca mantener su curul. Mientras que Pierina Correa, quien ha mantenido discrepancias con otros cuadros como Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, no estará en la papeleta, el 9 de febrero del 2025, pese a ser la hermana del líder de la RC, Rafael Correa.

¿Qué busca Pierina Correa?

El 12 de diciembre del 2024, Pierina Correa junto a su abogado Erik Ostaiza acudió al TCE. Presentó una denuncia por una presunta infracción electoral muy grave tipificada y sancionada en el numeral 14 del artículo 279 del Código de la Democracia en contra de Luna.

El juez del Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, convocó a las partes para el 30 de enero del 2025, a las 10:30, para que se lleve a cabo la audiencia única de pruebas y alegatos.

