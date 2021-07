Perrita abandonada en la basura no sobrevivió

Indignados se sintieron los moradores de las calles Roldos y 25 de Junio del cantón Babahoyo (Los Ríos), al escuchar los gemidos de una perra visiblemente maltratada, al interior de un contenedor de basura. El animal fue sacado de la basura y colocado en la vereda, donde los lugareños le sirvieron agua y comida.

Pero su semblante casi moribundo hizo que una ciudadana grabara un video, solicitando una intervención urgente de las autoridades locales.

La agrupación sin fines de lucro Marcando Huellas intervino en el caso y trasladaron al can hasta un veterinario donde horas más tarde dejó de existir.

Luego de eso el colectivo se pronunció en redes sociales exhortando a la Alcaldía de Babahoyo. “Porque la falta de interés ante ellos, ellos que sufren tanto en una ciudad donde una ordenanza aprobada NO se ejecuta. ¿Acaso hay que levantarnos también, hacer marchas? ¿Hacer plantones? Qué hacemos para que la autoridades entiendan que Babahoyo necesita ya ejecución de las leyes, no es justo que casos así sigan en nuestra ciudad y que las autoridades que tanto prometieron para ellos no hagan nada, y se sigan haciendo los ciegos”, comentaron en su página oficial.

El actual asambleísta Johnny Terán Barragán también escribió en su cuenta personal, solicitando a la Alcaldía se ejecute la Ordenanza que Regula la Protección, Tenencia y Control de la Fauna Urbana en el Cantón. Normativa que presentó cuando aún era concejal y que además permite la creación del Departamento de Bienestar Animal.

Testigos afirmaron que la perrita fue abandonado por tres mujeres a bordo de una camioneta doble cabina. El Cabildo aún no se ha pronunciado al respeto.