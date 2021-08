Pedro José Freile: “Quito es como Ciudad Gótica. No sé quién será nuestro Batman”

Formación. El movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) apunta a ese aspecto mirando al 2023, dándole también prioridad a la elaboración de planes. Su presidente Pedro José Freile conversó sobre lo que será la segunda participación electoral que va con tarjeta amarilla.

- Obtuvo un 2,08 % de votos en la primera vuelta presidencial. Un quinto puesto con sabor a victoria tomando en cuenta que fue la primera participación suya y del movimiento. ¿Lo veremos en el 2023?

- Entre los adherentes de Quito me han propuesto que sea candidato a alcalde o a prefecto. Tenemos gente que no es del movimiento, empresarios, cámaras, gremios, que nos han propuesto que corra para la Alcaldía de Quito. Lo responsable es hacer un plan. Esta ciudad está sumida en una discusión que parte de la lógica de personas que quieren llegar al poder, pero no saben qué hacer con él.

- ¿Qué necesita Quito?

- Un plan que tenga su centro económico específico, que articula lo que no hizo la ciudad en dos periodos respecto del primer debate del estatuto económico, que busca poner prioridades específicas. Donde hay que pedir ayuda al Gobierno para manejar el tema de estructura del Metro. Darle un tratamiento menos corrupto al uso del suelo. Es una ciudad que se debate entre vanidades de políticos mediocres y los intereses económicos de grandes empresarios y mafias. Quito es como Gotham City (Ciudad Gótica). No sé quién será nuestro Batman, pero estamos construyendo un plan sobre el que deben de conversar todas las fuerzas políticas.

¿Gente que quiere ser candidato? Hay en todas partes. Nuestro compromiso es elevar el debate.

- Mucho de lo que pasa ahora en Quito responde a la atomización del voto en las elecciones de 2019. ¿Desprenderse de una eventual candidatura está en sus planes?

- Sí, claro. La lógica de poner un plan por delante es el hecho de poder articular de esa manera. Tener una representatividad que permita una participación real de la ciudadanía... Que haya una gobernabilidad preconstruida a las elecciones. Caso contrario todo el mundo dice que tiene derecho a correr y no tendremos 18 candidatos, sino 20. Lo que vemos es fruto de eso.

- En el caso de Guayaquil. ¿Algún candidato del movimiento Amigo podrá irrumpir y enfrentar una eventual reelección de la alcaldesa Cynthia Viteri?

- Creo que sí... La alcaldesa Viteri ha hecho unos puntos que vemos desde fuera, y acostumbrados el resto de ecuatorianos a ver un estilo de gobierno de Guayaquil, como novedosos o intrépidos en la forma de ejercer el cargo. Lo que nos hace pensar que Guayaquil necesita volver a tener ese orden que envidiábamos desde fuera... Guayaquil, hace tiempo, que no se escuchaban cuestionamientos de orden técnico en materia de contratación. Tantos runrunes alrededor de cosas mal contratadas y ahora es pan de todos los días. Cuando el río suena, piedras trae y más en la afectación a lo político.

- ¿La administración actual está desgastando el modelo socialcristiano?

- El Partido Social Cristiano, al igual que toda organización humana, tiene la necesidad de renovarse y eso no implica necesariamente el hacerse a un lado. Tal vez con toda la experiencia acumulada puede migrar en alianzas para empezar a dar espacios a otros procesos.

- ¿Está el panorama apto para que alguien puede hacerle una clara competencia del PSC en Guayaquil?

- Quien tenga la claridad de convocar a la construcción de una nueva planificación de la ciudad puede, no solo vencer al Partido Social Cristiano, sino permitir que la ciudad gane de una manera diferente.

- ¿Ya tienen opciones?

- Somos fans de distintos cuadros políticos. Veo que hay gente extraordinaria en la ciudad, cuadros que van desde Inés Manzano, Pedro Pablo Duart, Otto Sonnenholzner, gente que podría ser una oferta completamente diferente.

De entrada, desprendimiento total de nuestra parte para construir primero un plan. Después veremos la candidatura.

- ¿Y han conversado con ellos?

- Hemos tenido conversaciones con ellos. Es algo que tiene que pasar. Estoy tratando de reunirnos todos que debería ir por encima de las primarias en la construcción de los planes. A visiones que nos permitan mañana, aunque seamos contendores, poder construir gobernanza sin negociaciones en malos términos.