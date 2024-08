Pedro Granja considera que es difícil la alianza de izquierdas

Pedro Granja, precandidato presidencial por el Partido Socialista Ecuatoriano, reconoció que la unidad de las izquierdas será muy difícil en el Ecuador. Aunque admitió que bajaron todas las banderas y han tratado de respetar los acuerdos mínimos a los que se llegaron en la ciudad de Quito en días pasados, lamentando que no fuera posible.

En Riobamba, al mediodía, habló con los medios de comunicación también sobre los principales ejes de su plan de gobierno.

Manifestó que no es el indicado para anunciar las alianzas que se puedan concretar, y que sería Gustavo Vallejo, presidente nacional del partido, quien daría a conocer al país los acuerdos, a las diez de la noche.

Se conoció que todavía se mantenían en reunión en la capital con Pachakutik y Unidad Popular. 'Mantengo la esperanza de que se dé con Unidad Popular, ya que es el más cercano a mi línea de pensamiento', afirmó.

Granja también intercambió ideas con varios simpatizantes que llegaron desde otros cantones para mostrarle su apoyo. PATRICIA OLEAS

Alex Remache, dirigente nacional, indicó que si bien todavía se mantenían en reuniones, las alianzas casi ya no eran posibles, aunque todavía no se podía descartar algún acuerdo de última hora.

Granja escogió a Riobamba para iniciar su recorrido por el país, por ser la ciudad donde se fundó el Ecuador. Señaló que no podía revelar su plan de gobierno todavía, porque podrían copiarle los otros candidatos, pero habló de varios ejes. 'Tengo un buen plan, pero no tengo plata, otros candidatos no saben, me copian pero tienen un millón de dólares', afirmó.

Adelantó su postura de que al llegar al poder llamaría a una Asamblea Constituyente y acabaría con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otros.

