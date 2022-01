Anuncio. La presidenta del Consejo de la Judicatura María del Carmen Maldonado dijo que a ella no le han retirado la visa.

Una evaluación preliminar permitirá establecer qué funcionarios judiciales serán examinados por la Contraloría, los periodos y alcances de las auditorías a declaraciones patrimoniales.

El organismo informó que este miércoles 12 de enero 2022, el contralor subrogante Carlos Riofrío dispuso el inicio de acciones de control a las declaraciones patrimoniales juramentadas de los jueces de la Función Judicial.

Riofrío dijo que los exámenes especiales iniciarán luego de una evaluación preliminar que apuntará a determinar el alcance, la nómina de jueces y, de ser el caso, servidores de la Función Judicial, que serían auditados con base en las declaraciones presentadas ante el organismo de control.

Entre otras cosas, para un intercambio de información el contralor impulsará una reunión con la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador relacionada con los anuncios de retiro de visas a judiciales y abogados. La Contraloría también indicó que examina las declaraciones patrimoniales de 25 generales de la Policía. El año anterior el embajador de ese país en Quito. Michael Fitzpatrick habló ante el portal Primicias sobre la posible existencia de narcogenerales.

La Constitución faculta a la Contraloría a examinar y confrontar las declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La Contraloría ratificó que cuando existan graves indicios de testaferrismo podrá solicitar declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública.

Por su parte la presidenta del Consejo de la Judicatura María del Carmen Maldonado ratificó que hay excelentes jueces a quienes reconocen, valoran y aprecian por el compromiso demostrado. "En lo que a mí respecta, no tengo ningún inconveniente en afirmar públicamente que a mí no me ha sido retirada la visa y este ejercicio de transparencia que estamos haciendo hoy nos convocará a hacerlo todos, porque así lo exige el país", señaló.

Se refiere al requerimiento que hizo el organismo a los jueces del país que informen si la visa estadounidense les fue retirada. Pedido que fue rechazado por la Asociación de Magistrados y Jueces del país.

Reiteró que no han atacado a ninguna persona pero que sí ejercen los mecanismos que la Constitución y la ley les disponen. Ofreció que con los resultados de la información del retiro de visas respetaremos principios como presunción de inocencia como garantías del debido proceso.