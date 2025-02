Pasarse por el forro la Carta Política complica a Daniel Noboa

Análisis | Paga su obstinación con romper la Constitución y la ley electoral con tal de no entregar el poder a Verónica Abad

La cosa se le puso color de hormiga al presidente-candidato Daniel Noboa, y todo por pasarse por el forro la Constitución y las leyes, como si tal acción no tuviera consecuencias.

La Corte Constitucional dictaminó que son inconstitucionales los decretos que sacó Noboa para nombrar una vicepresidenta distinta a la constitucionalmente elegida, que es Verónica Abad, y encargarle el poder cada fin de semana que se iba a hacer campaña.

Si bien la primera vuelta prácticamente ha finalizado porque este domingo 9 es la votación, el futuro de Noboa luce complicado si es que hay segunda vuelta y él es uno de los dos finalistas.

Las complicaciones para Daniel Noboa

¿Por qué complicado? Para comenzar, con la sentencia de la Corte Constitucional, Noboa ya no podrá seguir inventándose atajos para evitar que la vicepresidenta Verónica Abad asuma la Presidencia de la República, como manda la Constitución y la ley.

En efecto, una segunda vuelta electoral podría hacer que Noboa tenga que renunciar a su obstinación que lo llevó a romper la Constitución e impedir que Verónica Abad asuma el poder durante la licencia que tenía que haber pedido para hacer campaña electoral por su reelección.

La sentencia de la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los decretos por medio de los cuales Noboa nombró una vicepresidenta, Cynthia Gellibert, y luego le encargó el poder por algunos fines de semana para poder hacer campaña.

Con sus decretos, Noboa encargaba a Cynthia Gellibert (i) la Vicepresidencia de Ecuador. X de Cynthia Gellibert

Por alguna razón que hasta ahora nadie sabe con certeza, Noboa ha intentado hacer todas las piruetas imaginables para evitar que Abad asuma el poder. Luego de haber intentado sin éxito con la Asamblea, la justicia y otros mecanismos, su última invención fueron los decretos que ahora la Corte Constitucional declaró inconstitucionales.

¿Desde cuándo se aplica la resolución de la Corte Constitucional?

La decisión de los jueces constitucionales, sin embargo, solo tiene efectos para el futuro, lo que quiere decir que si hay segunda vuelta y Noboa es finalista, este deberá pedir licencia y encargar el poder a quien muy a pesar suyo es legal y constitucionalmente su reemplazo en caso de ausencia temporal.

La nueva realidad, entonces, solo aplica a futuro: Noboa logró hacer su voluntad en la primera vuelta, que acaba este jueves con el cierre de campaña, pero en cambio tendrá que sortear algunos problemas para la segunda.

A más de estar obligado a permitir que Abad asuma el poder cuando él pida licencia para hacer campaña, Noboa podría tener serios problemas con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que incluso le pueden costar la Presidencia en caso de ganar.

Caso de Noboa para al TCE

La sentencia de la Corte Constitucional señala la inconstitucionalidad de los decretos, pero también es una prueba de que rompió la ley electoral y eso tiene consecuencias.

De acuerdo con el artículo 278 de la ley de elecciones en su inciso 3, se configura una infracción grave para “los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato”.

Una falta electoral grave se sanciona con el retiro de los derechos políticos por cuatro años y la destitución del cargo. En el caso de Noboa la destitución sería imposible porque para destituir al presidente se necesita que se configuren las causales de destitución de la Constitución, que son otras.

Entonces, si con la sentencia de la Corte Constitucional alguien hace la denuncia de que Noboa hizo campaña ilegalmente, es posible que el TCE le quite los derechos políticos y no pueda posesionarse del cargo. Eso, siempre y cuando el TCE resuelva aquello antes del 24 de mayo, cuando oficialmente se posesiona el presidente.

Este escenario, aparentemente, deja en manos del TCE el futuro de una Presidencia de Noboa. Si este recibe la denuncia de alguien, porque el organismo no puede actuar de oficio, tendría que examinar si violó o no la ley electoral y, si así lo considera, podrá aplicar la sanción. En ese sentido, con la sentencia de la Corte el camino del TCE aparece como muy estrecho, pues sería muy difícil que ese organismo se haga de la vista gorda o dictamine a su favor.

Una opción que tendría Noboa sería, entonces, hacer las gestiones del caso para que el TCE se pronuncie luego del 24 de mayo y los hechos ya estén consumados. Así las cosas, ese organismo se podría ver en medio de una presión política gigantesca. Ganar en primera vuelta podría darle una fuerza política capaz de influir en los jueces del TCE; pero si hay segunda vuelta, la cosa se complicaría mucho.

Noboa está pagando su obstinación con romper la Constitución y la ley electoral con tal de cumplir su decisión de no entregar el poder a Abad. Su desesperación por no pedir licencia le hizo redactar unos decretos que hasta para un estudiante de primer año de Derecho son groseramente inconstitucionales. No aceptar el régimen de derecho trae consecuencias y este parece ser el caso. Al menos hasta ahora.

