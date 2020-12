Los partidos pierden el oportunidad de exigir certidumbre al Consejo Electoral

Misión incumplida. Las organizaciones políticas perdieron la oportunidad de exigir certezas y reducir el nivel de incertidumbre que marca el proceso electoral, a una semana del inicio de la campaña y a un poco más de un mes de la elección. En un comunicado, publicado por el Consejo Nacional Electoral en su cuenta oficial de Twitter, asegura que nueve organizaciones políticas respaldan el calendario electoral y la seguridad jurídica de las votaciones como parte de las conclusiones del IV Consejo Consultivo del pasado martes.

El documento, a criterio del analista y consultor político, Pablo Jaramillo, no dilucida en nada la situación actual. “El panorama pasa por un bloqueo político - electoral que realiza el CNE y esto obedece a intereses electorales de las organizaciones que componen en su mayoría el Consejo... Mientras ese bloqueo (a la candidatura de Álvaro Noboa) persista por comunicados que saquen o declaraciones públicas que hagan la situación no se va a esclarecer”.

Tan poco efectiva fue la gestión de los dirigentes políticos que Guillermo Herrera, presidente nacional de la Izquierda Democrática, una de las organizaciones políticas que respaldó el documento, aseguró a EXPRESO que salió de esta reunión con las mismas dudas con las que ingresó. “No salgo con ninguna certeza porque estamos a pocos días de que inicie la campaña y ni siquiera el Consejo Electoral ha enviado la impresión de las papeletas”.

No obstante, puntualiza el también prefecto de Carchi que la postura conjunta de los nueve partidos y movimientos se ciñe al respeto a la Ley Electoral que establece la nulidad de un proceso cuya fecha sea cambiada, y a la Constitución que fija una fecha para la posesión del presidente y de la Asamblea Nacional. “Los partidos nos mantuvimos en lo que es lógico y legal. Ni siquiera era necesario el pronunciamiento, pero la postura es que se respete la Constitución y la ley”, precisa.

El consultor político, Juan Pablo Mendoza, considera que el problema es de fondo: una falta de institucionalidad dentro del Consejo Electoral. Y como ejemplos para respaldar su argumento cita que el país está a un poco más de un mes de las elecciones y aún no hay una papeleta presidencial fija y, además, existe incertidumbre sobre la fecha de la votación. “En todo el comunicado dice que se va a cumplir, se va a hacer, pero no hay nada concreto. No hay fechas concretas, ni tiempos concretos. Sabemos que hay prórrogas y otros recursos que hacen que se dilaten los tiempos y todo el proceso”.

Y en medio de todo esto, como casi siempre sucede, está el votante que no encuentra claridad del organismo electoral, ni un aliado en las organizaciones políticas en la búsqueda de esa certidumbre. El consultor político, Camilo Severino, considera que el votante puede empezar a sentir, si es que ya no lo siente, que vive en un país a la deriva, con un futuro incierto y sin mando de parte de las instituciones del Estado. “La certeza del cumplimiento de las fechas es muy importante, ya que enmarca todo el proceso electoral y establece los tiempos de la campaña”.

Severino, a diferencia de algunas de las voces anteriores, cree que el comunicado da cierto grado de certeza a las organizaciones políticas, en el sentido de que, al menos, dejan clara su postura, pese a que lo que venga de aquí en adelante sigue siendo una gran incógnita para ellas y los votantes.