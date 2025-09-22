Expreso
marcha a favor del Gobierno en el día del paro nacional
Zaida Rovira y otros ministros encabezaron una marcha a favor del Gobierno.cortesía

Paro nacional: Rovira y otros ministros lideran marcha a favor del Gobierno

La movilización se realizó en Latacunga, ciudad que ahora es sede de la Presidencia de la República

  • Redacción Actualidad

El Gobierno Nacional respondió al llamado de paro nacional con una marcha en las calles de la Latacunga. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, publicó imágenes y comentarios en su cuenta oficial de redes sociales en la que se la observa, junto con otros ministro de Estado, liderando esta movilización en el primer día del llamado a paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) 

"Hoy Latacunga fue la voz de todo un país que exige un nuevo rumbo con una Constituyente. El pueblo ecuatoriano quiere trabajar, no paralizarse. Somos gente que madruga, produce y jamás se detiene. El Ecuador avanza con firmeza y no retrocede ante los que buscan caos", comentó la ministra de Estado en su cuenta oficial de X. 

En la movilización también se puede observar a otros funcionarios como las ministras Inés Manzano y Alegría Crespo, así como el ministro Harold Burbano, entre otros. Las redes sociales reportaron la llegada a Latacunga de personas de otras provincias como Manabí, El Oro, Guayas, Esmeraldas y más. 

Los manifestantes bloquearon el paso en un tramo de la v. Panamericana Norte, que conecta a Imbabura con Pichincha, en el norte de Ecuador.

Conaie habla de "personas heridas y detenidas" en protesta de Otavalo

La Conaie exige respuesta al Gobierno y no represión 

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, publicó un video en las redes sociales de la organización en el que hace un llamado a la unidad de organizaciones sociales, trabajadores, estudiantes y más. El dirigente indígena justificó el llamado a un paro nacional  como la respuesta a la acción del Gobierno de eliminar el subsidio a la gasolina diésel, a la crisis en la salud y educación, y a la irrespeto a sus derechos y territorios. 

Vargas dijo que los manifestantes no deben ser tratados como delincuentes ni terroristas y que la protesta es un derecho consagrado en la Constitución. Exigió al presidente Daniel Noboa a no responder con represión a los manifestantes. 

