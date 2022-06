En el octavo día del paro nacional, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, aparece en un breve video para rechazar los actos vandálicos y acciones de manifestantes como impedir el paso de ambulaciones y agresiones a periodistas. "No podemos deslegitimar nuestras luchas. No se puede confundir con un vandalismo. Por favor el paso libre para todos los trabajadores de la salud, ambulancia, enfermos y emergencias. También respeto absoluto a los trabajadores de la comunicación. No dejemos una imagen como pretende posesionar. Este pueblo es de paz, pero también se ha rebelado para resistir ante estas medidas".

En el marco del paro nacional convocado por la Conaie, los comunicadores sociales también han sido víctimas de hechos violentos durante sus coberturas diarias. Las redes sociales recogen momentos en los que los periodistas son agredidos, sobre todo por manifestantes. Kátherin Heredia y José Daniel Acosta, periodistas de Diario EXPRESO, fueron víctimas de amedrentamientos por parte de manifestantes en la cobertura del pasado domingo.

La periodista Andrea Baez, de Ecuavisa, publicó hoy, 20 de junio del 2022, un video en su cuenta oficial de Twitter en el que recoge el momento en el que un manifestante intenta agredir a una periodista de Teleamazonas y su equipo. El camarógrafo reacciona enfocándolo luego de que lanzara una piedra. Un equipo de Ecuavisa fue agredido en el cantón El Triunfo en la provincia del Guayas.

Fundamedios, según confirmó su director César Ricaurte a este medio, contabiliza 41 medios y periodistas agredidos en el marco de los ocho días de protesta tanto del lado de manifestantes como de la fuerza pública: 25 periodistas agredidos, 4 comunicadores comunitarios, 4 camarógrafos, 3 medios digitales, 2 asistentes, 2 organizaciones sociales y los medios de comunicación en general. "La mayoría de agresiones se atribuyen a los manifestantes, con 23 casos. Agentes del Estado han protagonizado 14 agresiones; y cuatro agresiones son atribuidas a "desconocidos". Las agresiones físicas ocupan el primer lugar, con 18 casos", recoge el documento.

César Ricaurte, director de Fundamedios, comentó a EXPRESO que de las agresiones contabilizadas ocho se han cometido hoy. "Hay que condenar los actos de violencia en contra de la prensa. Pedir que cesen las agresiones. Que se proteja el trabajo de la prensa tanto de la fuerza pública como de los dirigentes del paro. Que se condene las agresiones y que se garantice el trabajo de la prensa.

No podemos admitir ni volver a vivir estas escenas de violencia que se han vivido el día de hoy. Estos actos hostiles y el discurso estigmatizante en contra de la prensa debe cesar. César Ricaurte, director de Fundamedios.

Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), comentó a EXPRESO que en estos últimos días se ha registrado un incremento de las agresiones a periodistas.

Cuando inició este nuevo paro advertimos que la prensa está bajo acecho de quienes quieren silenciarnos, pero no lo vamos a permitir... No hay duda que en estos últimos días se han incrementado y quieren usarnos en un conflicto que no ha provocado la prensa sino que tiene que resolver la sociedad ecuatoriana. Francisco Rocha, director ejecutivo de la Aedep.

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), a través de un comunicado, hizo un llamado a bajar la tensión y a ambas partes, Conaie y Gobierno Nacional, a encontrar en el diálogo una vía para encontrar soluciones. "Conversen con todas las cartas sobre la mesa, sin sesgo, transmitiendo de lado y lado sus justas aspiraciones dentro de la realidad económica del país, sin esperar que cada una de ellas se cumplan al pie de la letra como condición para cesar hostilidades", reza parte del comunicado de AER, que pone a disposición su contingente para servir de canal para ese diálogo.