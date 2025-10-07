Paro Nacional 2025: Minuto a minuto de la jornada de hoy 7 de octubre

Tras más de 15 días del paro nacional aún no hay señales de diálogo entre el Gobierno y la Conaie

Las manifestaciones se mantienen en la Sierra norte del Ecuador.

Ecuador atraviesa una de las movilizaciones sociales más prolongadas de los últimos años. El paro nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desde el 22 de septiembre, cumple más de dos semanas de protestas en rechazo al Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel.

La medida ha desencadenado bloqueos viales, enfrentamientos con fuerzas del orden y una creciente tensión entre el Gobierno de Daniel Noboa y los movimientos indígenas, en medio de un estado de excepción vigente en diez provincias.

Vías cerradas hoy 7 de octubre

Chimborazo

Riobamba - Cuenca

Imbabura

Zuleta-Rumipamba vía a (Ibarra-Olmedo / Cayambe)

Otavalo - Selva Alegre

Ibarra - Imbaya - Urcuqui

Antonio Ante vía a (Otavalo - Ibarra)

Eje vial rural La Plata (Intag) - Selva Alegre

Otavalo-Gonzalez Suárez

Natabuela vía a (Antonio Ante - Ibarra)

Otavalo - Cotacachi

Las interrupciones ocurren en un contexto de estado de excepción y toque de queda vigente en varias provincias, decretados por el presidente Daniel Noboa como respuesta a la crisis social.

Para conocer en tiempo real qué carreteras están habilitadas, cerradas o con paso restringido, la ciudadanía puede consultar el portal del ECU 911: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/

¿Qué pasó el día de ayer 6 de octubre?

El lunes continuaron los bloqueos en varias provincias, especialmente en Imbabura, Cañar, Chimborazo y Pichincha. En Otavalo, las rutas rurales permanecieron cerradas, afectando el tránsito local y el abastecimiento de productos básicos.

Por otra parte, Expoflores denunció que varias fincas florícolas en Cotacachi han sido bloqueadas por manifestantes que impiden el ingreso, obligan a los empleados a sumarse al paro bajo amenazas y generan un ambiente de violencia. Según el gremio, estas acciones son lideradas por la vicepresidenta de la UNORCAC y calificadas como ilegales y extorsivas, no como una protesta legítima.

La bancada de ADN presentó ante la Fiscalía General del Estado un pedido de acto urgente para que se investiguen las "graves amenazas emitidas por Marlon Vargas, presidente de la Conaie" tras su anuncio de "tomarse la ciudad de Quito".

En el comunicado expresan que "estas no son simples declaraciones políticas. Son advertencias que constituyen una amenaza directa a la paz, la seguridad y la estabilidad democrática del país". La bancada declaró su total respaldo al presidente Daniel Noboa.

