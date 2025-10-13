Paro Nacional 2025: Minuto a minuto de la jornada de hoy, 13 de octubre

El paro nacional en Ecuador, convocado por la Conaie desde el 22 de septiembre, cumplió más de 20 días este fin de semana y coincidió con el feriado por la Independencia de Guayaquil. Las tensiones se mantuvieron en varias provincias, pero Quito fue el epicentro de las movilizaciones, con refuerzos militares y policiales desplegados para contener marchas y bloqueos. El malestar ciudadano sigue centrado en la eliminación del subsidio al diésel, mientras el Gobierno de Daniel Noboa enfrenta crecientes presiones sociales y políticas.

Vías cerradas hoy 13 de octubre

Provincia de Imbabura:

Zuleta-Rumipamba vía a (Ibarra-Olmedo / Cayambe)

Otavalo - Selva Alegre

Ibarra - Imbaya - Urcuquí

Eje vial rural Pucahuaycu- San Antonio

Otavalo-González Suárez

Cotacachi - Apuela - García Moreno

Otavalo - Cotacachi

Vía Antonio Ante - Ibarra

Provincia de Pichincha

Cayambe-Cajas, en los sectores de San Isidro del Cajas - La Florencia

Guayllabamba - Calderón

Quito - Cayambe

Guayllabamba - Tabacundo

Lo que pasó durante el feriado

Durante el feriado extendido por la Independencia de Guayaquil, del 9 al 12 de octubre, el Gobierno reforzó la seguridad en la capital y en la Sierra norte con presencia militar y policial en aeropuertos, plazas y vías estratégicas. Sin embargo, el domingo 12 de octubre, Quito se convirtió en el epicentro de las movilizaciones, cuando organizaciones indígenas y sociales marcharon desde la Villa Flora hacia el parque El Arbolito.

Policía Nacional reporta 118 detenidos en las manifestaciones del 12 de octubre Leer más

Las protestas derivaron en enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas, que utilizaron gases lacrimógenos en las avenidas Seis de Diciembre y Patria. Desde la tarde, las manifestaciones se dispersaron en varios sectores de la ciudad ante la presión de los uniformados. Uno de los escenarios más tensos fue la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), donde hasta las 16:00 se registraron incidentes.

La Sede Nacional de la CCE emitió un comunicado a las 15:00 en el que rechazó lo que calificó como un “ataque desmedido” de la Policía en el interior de sus instalaciones. La institución advirtió que las bombas lacrimógenas ponían en riesgo tanto los bienes patrimoniales que resguarda como la integridad de las personas presentes. En la misiva se instó a las autoridades estatales a respetar la naturaleza civil, pacífica y cultural de la entidad y a abstenerse de usar la fuerza en sus predios.

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó a las 15:30 sobre la apertura parcial de la avenida Patria, aunque durante gran parte del día hubo cierres, enfrentamientos y detenciones. En total, 118 personas fueron arrestadas en Quito durante la jornada. Además, desde la mañana se suspendió la circulación de la Ecovía en la avenida Seis de Diciembre, y tanto el Metro de Quito como el Trolebús operaron de manera irregular por disposición de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

