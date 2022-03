“¡Triunfó la verdad. Paola, Christian y Virgilio están en libertad!”, gritaron felices los seguidores de los correístas Paola Pabón, prefecta de Pichincha, Virgilio Hernández, parlamentario Andino, y Christian González.

La tarde de este lunes 21 de marzo de 2022, el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) les retiró el grillete electrónico, que respondía a una medida judicial para asegurar su comparecencia en el caso de rebelión, uno de los expedientes abiertos en su contra por las violentas protestas de octubre de 2019.

Tras extinguirse la acción penal gracias a la amnistía que recibieron por parte de la Asamblea, Pabón, Hernández y González acudieron al SNAI. Fueron acompañados por sus coidearios y por el personal de la Prefectura de Pichincha que ingresó a la institución de la mano de Pabón.

Estuvo Gina Godoy, jefe de Transversalización. Pedro de la Cruz, director técnico de la Dirección de Cultura, Orlando Pérez, director de la Radio Pichincha y más funcionarios y amigos.

“Este es un día feliz, han pasado casi 30 meses en que hemos puesto el grillete. Seguramente todos habríamos esperado que el día que nos retiren los grilletes fuera por una decisión judicial… porque somos inocentes”, dijo Virgilio Hernández.

Pabón también dio un breve discurso. “Se nos culpó de un delito que no cometimos y se nos estigmatizó por pensar diferente… No podemos dejar que nunca más se use la justicia para perseguir”. Agradeció a su familia y amigos. González dijo que se sentía orgulloso de ser izquierda y revolucionario.

Según la Fiscalía, contra Pabón, Hernández y Gonzalez existían 140 pruebas testimoniales y 42 documentales y por eso fueron llamados a juicio en 2020 por el delito de rebelión. La fase de juzgamiento no se inició hasta que recibieron la amnistía.