Paola-Pabon
Paola Pabón es una de las voces más reconocidas de la Revolución Ciudadana.ARCHIVO

Paola Pabón: “Autoridades de Imbabura son perseguidas sin pruebas”

Expresó su solidaridad con Calderón y con la familia de Efraín Fuerez, denunciando persecución política contra autoridades

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, se pronunció este domingo 28 de septiembre tras el respaldo que su par del Guayas, Marcela Aguiñaga, dio al prefecto de Imbabura, Richard Calderón.

“Solidarizarme con las autoridades locales de Imbabura injustamente perseguidos y señalados sin pruebas de promover la protesta”, escribió Pabón en su cuenta de X.

La prefecta también se refirió a la muerte de Efraín Fuerez, ocurrida durante las manifestaciones. “Quiero expresar mi solidaridad con la familia de Efraín Fuerez, víctima mortal de la represión estatal, nada justifica ese nivel de violencia contra los civiles”, acotó.

Prefectos de Revolución Ciudadana denuncian persecución 

El pronunciamiento de Pabón estuvo acompañado del comunicado firmado por varias prefecturas de la Revolución Ciudadana, en el que se expresa el respaldo a Richard Calderón, a la viceprefecta Paolina Vercoutere y a la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa.

Los firmantes destacan el compromiso, la transparencia y la vocación de servicio de estas autoridades. Además, rechazan lo que consideran una “persecución política y judicial”, señalando que estas prácticas “atentan contra la institucionalidad democrática y constituyen un retroceso en la convivencia”.

El comunicado fue suscrito por las prefecturas de:

  • Azuay

  • Guayas

  • Manabí

  • Pichincha

  • Santo Domingo

  • Sucumbíos

  • Cañar

Este domingo 28 de septiembre, en su cuenta de X, Richard Calderón emitió un comunicado en el que lamentó los actos de violencia que se han suscitado en la provincia de Imbabura. 

