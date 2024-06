Paola Cabezas: "Yo empezaría botándola a la secretaria de Comunicación"

La Asamblea aborda en el orden del día las declaraciones del presidente Daniel Noboa en The New Yorker

Durante la sesión 936, la Asamblea Nacional aborda este 20 de junio de 2024 las polémicas declaraciones del presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, publicadas por la revista The New Yorker.

Para que como ellos pasan en una nube... no se enteran que somos un estado. Y que el Estado tiene que cumplir ciertas reglas para la convivencia en la región Paola Cabezas Asambleísta por RC

Una de las legisladoras que interviene durante este punto del orden día es la asambleísta por la Revolución Ciudadana (RC) Paola Cabezas que arrancó su alocución arremetiendo contra Nicole Saca, de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), quien intervino previamente y defendió al presidente Noboa y criticó que el Pleno esté abordando el tema de las declaraciones del mandatario.

Cabezas cuestionó la postura de la bancada del oficialismo y resaltó: "No te puedes andar peleando con todo el mundo. No terminamos de salir del pito con México y ya el presidente de ella tira lodo con ventilador a todo el mundo y para ellas eso no es importante".

Continuó cuestionando las declaraciones de la canciller Gabriela Sommerfeld, quien aseguró que lo dicho por Noboa fue descontextualizado. "¿Quién contrata un publirreportaje para que le hagan daño? Solo ellos", refirió.

Posteriormente arremetió contra Irene Vélez y su "intento de explicaciones". "Yo empezaría botándola a la secretaria de Comunicación" porque no le ayuda para nada al presidente de la República.

"Dice que las declaraciones fueron coloquiales y 'off the record', ósea que sí son reales, pero no son oficiales. Al parecer no saben como funciona el periodismo", sentenció.

Continuó dirigiéndose a la bancada oficialista y dijo: "A este parlamento, que es parte del Estado, sí le preocupa como nos vean en el mundo. A ustedes no, ustedes están en su metro cuadrado y no les importa".

Cabezas también tachó a Noboa de "engreído" y de "accidente de la democracia" al cuestionar que se haya referido y calificado a otros mandatarios de la región. A la par, acusó al Gobierno de haber ordenado darle de baja a una entrevista de un programa crítico local.

