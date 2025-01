¿Por qué no pagas los USD 93 millones que debe la Corporación Noboa?, dijo Escala

En el primer grupo del debate presidencial, el profesor Jorge Escala, candidato de Unidad Popular, enfrentó a Daniel Noboa, de ADN, la noche de este domingo 19 de enero del 2025. En redes sociales, internautas señalan que es quien mejor lo interpeló.

El profesor Escala, de 54 años, con la experiencia de presidente de la UNE y de exasambleísta, no solo respondió a la pregunta de Daniel Noboa. Le dijo: "has fracasado en seguridad, recortaste 2 mil millones de dólares en educación y salud y tus apagones le costaron el empleo a más de 240 mil personas".

¿Qué dijo Daniel Noboa sobre las FF.AA. y Policía, en el debate presidencial? Leer más

¿Qué le dijo sobre la deuda en el SRI?

Escala le dijo a Noboa que su movimiento defiende derechos y no privilegios como él. Además le preguntó: ¿por qué no cobras o mejor, por qué no pagas los 93 millones de dólares que debe la Corporación Noboa al SRI?

La Corporación Bananera Noboa aparece primero en el ranking de mayores deudores al Servicio de Rentas Internas (SRI). Son 93 millones de dólares.

Sin embargo, por el formato del debate presidencial, elegido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que Jorge Escala hizo la pregunta, Noboa no contestó.

Para más noticias, visite el siguiente enlace.