Los pacientes con enfermedades raras, catastróficas, crónicas, trasplantados y otros de gravedad, se plantaron la mañana de este viernes 06 de enero de 2022, en el exterior de la dirección general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la avenida 9 de Octubre y Washington, centro norte de Quito, para exigir el abastecimiento de medicinas y tratamientos médicos.

Gustavo Dávila, coordinador nacional de Alianza Nacional por la Salud, estuvo al frente de este hecho. Según él, durante el año pasado realizaron cuatro peticiones al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que dé atención prioritaria a estas necesidades, donde está en juego la vida de muchos.

“Las cosas no han avanzado, incluso hemos acudido ante el consejo directivo del IESS, pero no nos responden. Nos ponen asesores para dar largas, cuando lo único que pedimos es que el presidente Lasso se dé el tiempo para hablar con los pacientes, escuchar sus necesidades de primera mano y solucionar lo que estamos viviendo. Ya sabemos lo que pasa, han visitado 55 hospitales, no queremos más diagnósticos, buscamos soluciones urgentes”, manifestó.

Según Dávila, hace tres semanas emitieron el último oficio para obtener una audiencia, pero hasta la fecha no han respondido.

María Dolores Páez llegó a este punto cargada de esperanza. Portaba su tanque de oxígeno, debido a que le diagnosticaron hipertensión pulmonar. Una enfermedad poco común, como ella afirma.

Para solventar el pago de los medicamentos que requiere mes a mes, cuyos montos superan los 500 dólares, dice que solicitó un préstamo, porque no puede trabajar y solo su esposo sostiene el hogar.

Como ella, miles de pacientes más esperan por una solución pronta y útil que les permita tener una mejor condición de vida.