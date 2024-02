Pabel Muñoz se reunió con moradores de Solanda

Un día después de que el Municipio de Quito conoció el informe final sobre el estado de la consultoría que determina las causas de asentamientos y daños a edificaciones en las manzanas 1 y 4 de Solanda, el alcalde Pabel Muñoz, y otras autoridades, se reunieron con moradores de ese sector del sur de la capital.

12 personas quedaron atrapadas en cinco góndolas del Teleférico Leer más

El Coliseo María Augusta Urrutia se llenó de decenas de vecinos que en medio de gritos y aplausos recibieron al Burgomaestre.

En referencia a los 30 días que tiene la empresa aseguradora para pronunciarse, Muñoz dijo a los moradores que "son días muy sensibles, porque en estos momentos, y cuando se trate de temas jurídicos, es muy importante que no haya una palabra demás, ni una menos".

El Burgomaestre agregó que "están demandando nuestro justo derecho" y pidió cautela a los vecinos para no afectar los términos contractuales con la aseguradora. También comprometió su apoyo a los afectados para trabajar en conjunto y recalcó que su administración ha pedido la continuación del proceso de reclamo.

"Nos vamos a mantener firmes en que la garantía se cumpla. Evidentemente ellos (empresa aseguradora) tienen que revisar el informe reservado y sobre eso responderán", dijo.

Moradores afectados por los hundimientos también intervinieron. José Guillermo Arce lamentó que toda una vida de trabajo se terminó y ahora vive donde su hijo porque no puede pagar un arriendo. "La construcción del Metro acabó mi vida. Yo no soy experto en eso pero no hicieron los estudios que tenían que hacer, porque se habrían dado cuenta que el suelo no era permitido para que pase este tramo", acotó.

La vivienda de Rosario López es otra de las afectadas, pero no ha podido abandonarla porque no puede costear el alquiler de otra. Recordó el caso de sus vecinos que piden posada donde familiares y a otros les ha tocado rentar. "Espero que trabajemos conjuntamente Nuestras casas están destruidas", agregó.

En el evento también se presentó un plan urbanístico de obras complementarias que, según dijo Muñoz, mejoran la calidad de vida de los vecinos del sector.

“Solanda será una de las mimadas de nuestra administración, vamos a trabajar en combo, seguridad, vialidad, atención del espacio público, salud”, resaltó el Alcalde.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO