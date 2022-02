La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es una alianza política y militar de defensa colectiva europea y norteamericana creada con el fin de salvaguardar la libertad y seguridad de sus 30 países miembros.

El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso el inicio de una importante preocupación en Europa Occidental. La Unión Soviética estaba expandiendo los territorios y la ideología socialista.

La necesidad de una alianza de protección y seguridad era cada vez más manifiesta. Es entonces cuando Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y el Reino Unido se reúnen en marzo de 1948 para crear la Unión Europea Occidental, una alianza militar.

Sin embargo, la creciente expansión socialista era una inquietud que cruzaba el Atlántico, por lo que deciden que la alianza militar debe ampliarse. Así, teniendo como base el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, se llevaron a cabo negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea Occidental.

Estas negociaciones dieron como resultado la firma del Tratado de Washington, el 4 de abril de 1949, lo que da paso al nacimiento de la OTAN.

La esencia del tratado se desvela en su artículo 5, que cita “Las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas”.

¿QUÉ ROL CUMPLE LA OTAN EN EL CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA?

Ucrania ha sido clara en sus deseos de ser parte de la OTAN, quienes hasta el momento ya tienen colocadas bases militares en el este de Europa, previo a la invasión rusa.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lleva meses demostrando sus aspiraciones por pertenecer a esta alianza y a la Unión Europea, tras la amenaza de invasión por parte de Rusia.

Luego de la disolución de la URSS, la OTAN ha mostrado constantemente su preocupación por el accionar ruso, principalmente por la fabricación y posesión de armamento militar que podría significar un peligro para Europa.

En este sentido, las tensiones entre Rusia y la OTAN han colocado a Ucrania en medio de la disputa. La posibilidad de tener bases militares de esta organización junto a sus fronteras, es algo que ha tenido intranquilo a Putin.

Putin ha sido enfático respecto a las negociaciones con el país ucraniano. Busca que este no se una a la OTAN para proteger su propia seguridad. Para el mandatario ruso, la misma existencia de la organización es una "grave provocación que reduce el nivel de confianza mutua", según declaró en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007.

La OTAN ha esclarecido, que no enviará tropas a ningún país que no sea miembro, pero que cada nación, de manera soberana, "podría decidir intervenir a título nacional", según lo señaló Francisco José Gan Pampols, ex comandante de la OTAN, en entrevista con Más Vale Tarde.

