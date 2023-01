Once meses sin que se designe a nuevo vocal en la Judicatura

Hecho. El plan de trabajo de la última terna: Terán (i), Rivera (c) y Caicedo (d), no convenció a los consejeros.

El próximo 2 de febrero se cumplirá un año desde que el Consejo de la Judicatura se quedó sin su máximo representante fijo, tras la renuncia de María del Carmen Maldonado. Y por varios factores, entre políticos y judiciales, a la vez no se puede elegir al vocal que debe salir designado de una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia.

Durante el feriado el ECU 911 reportó 9.813 emergencias Leer más

Ahora los problemas para su designación se deben a “una falta de acuerdo” entre los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo que “significa una vergüenza”, sostiene la presidenta del Colegio de Abogados de Pichincha y doctora en Jurisprudencia, Yolanda Yupangui.

“Ellos están sobreponiendo sus intereses, no sé si personales o políticos, sobre la justicia... Estamos con un Consejo que no se adelanta y una justicia que más bien está yendo para atrás”, argumentó la jurista Yupangui.

Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, explicó que no fue posible designar al vocal de la Judicatura de la cuarta terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, debido a que sus planes de trabajo distaban de los criterios de cada consejero y que “es normal en un organismo colegiado (que) no se llegue a un consenso”. Además, indicó que no se ha configurado un incumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional.

Para el doctor Jorge Luis Ortega, abogado en libre ejercicio, la decisión del CPCCS pudo haber sido la certera, porque durante la presentación del plan de trabajo los postulantes no se limitaron a proyectar propuestas en el marco de las funciones que determina la ley, sino que se enfrascaron en un discurso político. No obstante, a Ortega sí le preocupa que se generen más procesos de selección y designación, porque no hay consenso entre los miembros del CPCCS.

“Ya debe existir un pronunciamiento de la Corte Constitucional y también de la Procuraduría General del Estado. Un pronunciamiento en el sentido de que el Consejo de Participación Ciudadana delimite y restrinja la posibilidad de seguir solicitando ternas y que se comprometa a nombrar un presidente del Consejo la Judicatura”, sostuvo el jurista.

El pasado 2 de enero, los consejeros Ibeth Estupiñán, María Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa (bloque de mayoría) no lograron ponerse de acuerdo para elegir a uno de los postulantes de la terna conformada por Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera para ocupar la vocalía y presidencia de la Judicatura.