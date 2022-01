Nuevo choque entre Viteri y Brown tras un fallo por las clases presenciales

Los planteles educativos suspendidos por la Alcaldía seguirán cerrados en Guayaquil. Una jueza de la Unidad Judicial de Adolescente Infractores de la ciudad negó el pedido de medidas cautelares que solicitó la ministra de Educación, María Brown, para que se levante la decisión de la alcaldesa Cynthia Viteri de clausurar varias unidades educativas que reanudaron las clases presenciales, como lo había dispuesto el COE Nacional.

Los excesos y elusiones de la alcaldesa Viteri Leer más

En su resolución, la magistrada indica que “en el caso analizado el derecho a la educación es exclusivamente de las personas, y el Estado es quien tiene el deber de proporcionarla; por lo tanto, la titularidad de ese derecho y cuya protección se reclama no le corresponde al Ministerio de Educación como órgano del Estado”, por lo que tras un análisis la “juzgadora verifica que no se cumple con lo establecido en el art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo que en aplicación de lo establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador”. Es decir, no se cumplieron los requisitos contemplados en dicho articulado.

Viteri, por su parte, reaccionó indicando que “la justicia da la razón al Municipio de Guayaquil en relación a clases presenciales. No se suspendió la educación, solo se protegió el derecho a la salud”, dijo la burgomaestre.

Esta medida y la acción de protección fueron solicitadas por esta cartera de Estado buscando resguardar a los estudiantes y familias que tienen el riesgo de ver afectado su derecho a la educación en la forma y modo que habían escogido y evitando que la Alcaldía de Guayaquil clausure nuevas unidades educativas. Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación no se quedó atrás y emitió un comunicado donde se manifestó en contra de la negativa del pedido de medidas cautelares y se hace un llamado a Cynthia Viteri para que ponga en primer lugar la educación presencial por encima de las actividades no esenciales.

“La jueza no se pronuncia sobre la legalidad o no de las acciones ejecutadas por la Alcaldía. El fallo está lejos de dar la razón o no a la Alcaldía”, señaló la entidad. Y dijo que asegurar eso, como lo hizo Viteri, es desinformar.

Asimismo, pidió a la Alcaldía poner en primer lugar la educación presencial sobre otras actividades esenciales y apoyar el retorno a las aulas.

Dato El pasado 14 de enero, el COE Cantonal de Guayaquil resolvió no aprobar el regreso a clases presenciales por 30 días desde aquella fecha. Sin embargo, las autoridades nacionales aprobaron lo contrario.

El 24 de enero, la ministra de Educación inauguró el retorno voluntario a clases presenciales en el Puerto Principal y a la par el Municipio se prestaba para clausurarlos por incumplir la decisión del Cabildo.

A escala nacional el ministerio aprobó el retorno progresivo y voluntario a clases presenciales de más de 1,3 millones de estudiantes, lo que representa el 31 % de toda la población estudiantil de primaria y secundaria. Además, se reportó que más de 12 mil centros educativos están aprobados para reanudar actividades presenciales bajo estrictas medidas de bioseguridad.