La ministra de Educación, Monserrat Creamer, y el nuevo director del Instituto Nacional de Evaluación (Ineval), Eduardo Salgado, anunciaron que los estudiantes que tuvieron acceso a las pruebas deberán rendir nuevamente la Prueba Ser Bachiller. Quienes sean notificados y no asistan se quedarán a supletorios.

Ser Bachiller: En 27 laboratorios se filtró la prueba Leer más

Salgado, quien se posesionó hoy 13 de febrero de 2020, como nuevo Director del Ineval, señaló que se tiene identificado que la filtración se dio en tres instituciones educativas que abarcan a tres mil estudiantes.

“Tenemos tres instituciones y es un grupo de tres mil alumnos, de esos tres mil estamos estableciendo quiénes copiaron y quiénes no copiaron. En este mes se dará el nuevo examen”, afirmó.

¿Se puede establecer quiénes copiaron y quiénes no? Para el nuevo funcionario existen las herramientas necesarias para establecer este particular. “Existen las herramientas, procesos estadísticos, psicométricos para detectar el fallo. Se hace la comparación entre el grupo de copia versus los que no copiaron. Hay también los falsos positivos y falsos negativos, por lo que estamos seguros de quién copio”, aseveró.

Dijo que una vez que se determine quiénes fueron estos estudiantes, se enviará una carta en donde se les notifica que están seguros de que copiaron y deben acercarse a dar nuevamente la prueba.

“Quiero aclarar que una vez que el Ineval haya tomado la decisión y anuncie quiénes serán convocados a rendir nuevamente la prueba, pedimos a los estudiantes que acudan a dar la prueba, los que no acudan y hayan sido convocados se quedarán para supletorios que son en marzo y se posterga el ingreso a la universidad”, dijo la Ministra Creamer.

Las autoridades aclararon que las pruebas tendrán la misma estructura, pero que no serán las mismas preguntas. “Es la misma estructura de prueba pero son otras preguntas”, sentenciaron.