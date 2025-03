Noboa propone eliminar multa por no votar: ¿cómo afectaría participación electoral?

"No se debería cobrar multas a las provincias afectadas por las inundaciones. Hay gente que no puede salir a votar. Si tienes todo tu barrio inundando, salir de tu casa es difícil, cómo les van a cobrar, es inhumano", aseguró el presidente Daniel Noboa, entrevistado en una radio, la mañana de este lunes 10 de marzo del 2025. Adelantó que le solicitará al Consejo Nacional Electoral (CNE) que elimine la multa. ¿Puede hacerlo?

Lo que dice el Código de la Democracia

Ecuador es un Estado, en donde hay leyes, que rigen procesos como las elecciones. En el país, el voto es obligatorio. En el artículo 292 del Código de la Democracia se establece que las personas que teniendo la obligación de votar no hubieren sufragado serán multadas con el equivalente al 10 % de una remuneración mensual unificada.

Las opiniones sobre la idea de Daniel Noboa

Nicanor Moscoso, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, hoy CNE, dijo a EXPRESO: "Yo considero que se trata de una medida electoral del presidente-candidato, que podría afectar la participación de las personas en las votaciones".

El CNE suele ubicar centros de votación en lugares no afectados por inundaciones u otros fenómenos naturales, dijo Moscoso. Esa declaración de Daniel Noboa, asegurando que hablará con el CNE para que se eliminen las multas por no ir a votar, "puede perjudicar la asistencia de votación, hacer que aumente el ausentismo".

Para Alfredo Espinosa, analista en temas electorales, "la propuesta es irresponsable e incompleta, desestimulará el voto, hará que la gente no acuda a las urnas. Si se le libera de la sanción económica, la gente no asistirá".

Para el analista, el país debería ir a una discusión más profunda: "¿Qué tan viable es que los ecuatorianos voten obligatoriamente?". Sin embargo, no es el momento. El 13 de abril será la segunda vuelta.

Además, Espinosa señala que esa propuesta de Noboa "desmovilizará a un sector de la ciudadanía, que probablemente no acuda a votar. Mientras que sí acudirá a votar un sector de la población que apoya al partido político que actúa de forma más orgánica, tiene estructura y base. Eso no tiene Noboa. (ADN) es un cúmulo de retazos de lo que no quisieron otras organizaciones".

El abogado Pedro Cornejo escribió en X, que "al parecer lo que buscan es que los votantes de las zonas afectadas por las lluvias, que coincidencialmente corresponden a la Costa y zonas donde la votación no les favorece, no sean multados en caso de que no asistan a cumplir con su deber y obligación como ciudadanos".

Además, Cornejo recordó que no se pueden promover reformas legales durante el año anterior a que se celebren elecciones, según el articulo 7 del Código de la Democracia.

Inundaciones

Provincias como Manabí registran inundaciones. En cuanto a resultados electorales, Manabí es un bastión de la Revolución Ciudadana. En estas elecciones generales, del 9 de febrero, este movimiento ganó. Luisa González sacó el 62.91 % de los votos, frente al 30.17 %, de Daniel Noboa, de ADN.

