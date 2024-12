Noboa y Petro: ¿es correcto visitar a un mandatario en pantaloneta?

El traje que utilizó el presidente Daniel Noboa en la reunión con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en las islas Galápagos, ha generado críticas en el vecino país y en redes sociales. Los medios colombianos han señalado que la indumentaria no era la adecuada para un evento oficial como el encuentro bilateral.

En la cita, Noboa usó una pantaloneta naranja y zapatillas deportivas, durante la visita con Petro al Parque Nacional Galápagos. Fue una reunión internacional y de alto nivel, lo que causó comentarios negativos. "Vestido informal", "facha irrespetuosa", "inapropiada" fueron algunos de los términos que emplearon medios como un programa de RCN, El Espectador, entre otros.

Aunque la mayor parte de las críticas fue para Noboa, la prensa colombiana también cuestionó las prendas de Petro, pues el mandatario del vecino país usó un jean.

"Entendiendo que es un evento protocolario, hay una equivocación de los dos. Se debía haber trabajado en un código de vestuario que sea cómodo, pero elegante a la vez", dice Alejandra Paredes, estratega de comunicación e imagen.

Aunque ninguno manejó un código de vestimenta, el gobernante ecuatoriano tuvo las prendas menos indicadas.

La prensa colombiana criticó los atuendos de Noboa y Petro, en el encuentro de alto nivel del 15 de diciembre. Foto: Flickr Presidencia de Colombia

"De los dos presidentes, el que está peor vestido es el presidente Noboa, porque al menos Petro tenía un pantalón largo, pero Noboa llevaba shorts y zapatos deportivos que no venían para la ocasión. No se puede usar en este tipo de eventos, a pesar de ser un parque nacional. No se puede ser tan informal e incluso deportivo. Al menos Petro con el pantalón salva la ocasión", señala.

Fotos oficiales de Noboa fueron limitadas

Tanto Paredes como los medios colombianos coincidieron en que, aparentemente, desde el Gobierno ecuatoriano notaron el error, pues no hay fotos oficiales de Noboa de cuerpo entero. Las imágenes disponibles solo se emitieron desde la Presidencia colombiana.

Se consultó a la Secretaría de Comunicación sobre el código de vestimenta para esa ocasión, pero no hubo respuesta.

Hoy, el presidente @DanielNoboaOk recibió a Gustavo Petro, mandatario de Colombia, en la Estación Científica Charles Darwin, en las Islas Galápagos, en el marco de una agenda bilateral que busca fortalecer la cooperación regional.



— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) December 15, 2024

La estratega sugirió que en estos casos se debe usar prendas como una guayabera, un pantalón de lino e incluso unos mocasines sin medias o un look náutico que "permite estar acorde a una visita presidencial. La camisa fresca que llevaba Noboa la podía haber usado con un pantalón u otras combinaciones para que siga teniendo su esencia, pero sin irrespetar el código de vestuario".

Paredes recomienda que el presidente use prendas que se ajusten a su estilo juvenil, pero que se ciñan a las reglas de vestimenta que se apliquen a próximos encuentros de alto nivel.

