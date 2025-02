Noboa, González y la segunda vuelta más difícil de sus vidas

Un país completamente polarizado. Los que en la elección pasada pontificaban sobre el final del “clivaje correísmo-anticorreísmo” y el inicio de una nueva época de reconciliación, en la que el país superaba viejos enfrentamientos y pasaba la página de los traumas del pasado, volvieron este domingo 9 de febrero de 2025 a ocupar su lugar en las meses de análisis de la noche electoral y ni siquiera se hicieron cargo de sus palabras.

Sin solución de continuidad pasaron a hablar del irreconciliable enfrentamiento que se mantiene más vivo que nunca. Porque nunca antes el país había votado tan dividido y tan polarizado: 16 candidatos de los cuales sólo dos existen: la correísta y el anticorreísta.

Luisa González y Daniel Noboa tienen un difícil reto por delante: conquistar, uno por uno, los dispersos, escasos y en ocasiones indefinibles votos distribuidos entre 14 candidatos que no llegan a sumar, entre todos, 12 puntos porcentuales.

Las dificultades para González y Noboa

Una tarea que se antoja infinitamente más difícil que la de la segunda vuelta de la elección pasada, cuando disputaban un pastel de 40 puntos correspondientes a cuatro perfiles bien definidos: Christian Zurita, Jan Topic, Otto Sonnenholzner y Yaku Pérez. Era fácil identificar el perfil de esos votantes y adaptar los mensajes de campaña a sus intereses y expectativas.

Ahora, en cambio, no sólo que las posibilidades de crecer de los dos finalistas son limitadísimas, hasta el extremo de que cada voto cuenta, sino que dependen de un heterogéneo e indescifrable grupo de votantes. Obviamente, los estrategas se centrarán en los candidatos más importantes de ese grupo: Leonidas Iza, con poco menos del 5 por ciento, y Andrea González, con casi 3. En ese esfuerzo, el peor error que pueden cometer es dar las cosas por sentadas.

Andrea González, excompañera de fórmula de Fernando Villavicencio, ganadora del debate presidencial según todos los análisis, en parte por su enfrentamiento directo (y exitoso) con Luisa González, que no fue capaz de responder a sus ataques, es por definición y por principios una candidata anticorreísta. Es difícil que Luisa pueda pescar ahí algún voto. Sin embargo, eso no significa necesariamente que ella endosará los suyos automáticamente a Noboa. Si el candidato presidente no trabaja en ese frente, podría ver engrosada la cuenta de los nulos.

El mismo error podría cometerlo Luisa González con los votantes de Leonidas Iza. El presidente de la Conaie, militante de la izquierda radical, aliado del correísmo en sus intentonas golpistas de octubre de 2019 y junio de 2022, parecería tener poco que ofrecer a Daniel Noboa.

Sin embargo, también hay una fuerte veta anticorreísta en el movimiento indígena, que se explica por las inolvidables afrentas recibidas durante el gobierno del expresidente prófugo. En este terreno, sin embargo, Noboa juega con una ventaja nada desdeñable: la presidencia de la República, que él no ha vacilado en usar con fines proselitistas durante la primera vuelta.

Sobre todo con un sector de la población tan vulnerable y necesitado, Noboa puede ensayar políticas públicas de asistencia social, otorgar créditos, crear subsidios… En la política populista, el cielo es el límite.

Por lo demás, el ejercicio del poder será más un lastre que una ventaja para el candidato presidente. A Daniel Noboa le esperan dos eternos meses de desgaste en el gobierno. Para empezar, hay dos crisis que requieren atención urgente y que él está lejos de solucionar, como pretende haber hecho.

La crisis de la inseguridad, que saltará a su cara luego de esta primera vuelta con la desastrosa cifra de muertes violentas del mes de enero, el más violento en la historia del Ecuador.

Y la crisis energética, donde deberá extremar precauciones para cumplir con la apretada agenda de incorporación de generación eléctrica que se ha propuesto, empezando por los 20 megavatios de la termoeléctrica de El Descanso, que deberían empezar a producirse el jueves de esta semana y los casi 250 de Esmeraldas, Salitral y Quevedo, que deberían estar listos para el 5 de abril, es decir, una semana antes de las elecciones de segunda vuelta. Un apagón inoportuno, ¿lo seguirá perdonando el votante?

Noboa y su realidad en la Asamblea

Y luego está la política. El primer desafío que espera a Noboa a partir de esta misma semana será neutralizar al enorme bloque correísta de la Asamblea, para lo cual necesitará el apoyo de bancadas a las que lleva demasiado tiempo despreciando: Construye y el Partido Social Cristiano serán menos determinantes en esta elección por los votos que puedan endosar, que son pocos, que por lo que hagan o dejen de hacer en el Legislativo.

De hecho, el jueves pasado, mientras los candidatos cerraban sus campañas, una verdadera pugna de poderes se prefiguraban en torno al espinoso asunto de Verónica Abad, a quien Noboa declaró en ausencia temporal pero la Asamblea continúa considerando como la auténtica vicepresidenta de la República.

El oficio que el secretario Alejandro Muñoz dirigió a Cynthia Gellibert, a quien Noboa designó como reemplazo de Abad mediante decreto presidencial, es prácticamente una declaración de guerra.

Queda claro ahí que la Asamblea no está dispuesta a pasar por alto su obstinada negativa a pedir licencia para dedicarse a la campaña y encargar el poder a Abad: un aviso de lo que podría ocurrir el 24 de marzo, cuando arranque la campaña de la segunda vuelta.

En cuanto a Gellibert, Muñoz ya le recordó que podría ser procesada por usurpación de funciones. El problema que creía resuelto, ha vuelto estallar en las manos del candidato presidente.

