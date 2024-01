Noboa: "En Ecuador se mueve cerca de 60 mil millones de dólares de cocaína al año"

En una entrevista para Telemadrid, el primer mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, abordó varios temas sobre la situación económica y de seguridad del país "Se mueve hoy en día cerca de 60 mil millones de dólares de cocaína al año, que es el tamaño de nuestra deuda externa", afirmó Noboa, refiriéndose a que la “proporción es impresionante”.

En este diálogo, dejó claro que su gobierno está marcando una diferencia con respecto a combatir el crimen organizado en comparación con los últimos gobiernos.

"No es solo incautar, es incautar y destruir. Son 2 tareas y en eso me he diferenciado de gobiernos pasados. Antes se incautaba, se daba la gran noticia de la incautación, pero de ahí desaparecía o se suplantaba la misma droga que volvía al sistema. En menos de 8 días, hemos logrado movilizar y destruir lo que incautamos, que son 22,7 toneladas de cocaína".

Noboa dijo que él y su equipo de gabinete están sacrificando sus vidas para mejorar la vida de los ecuatorianos debido a las amenazas de muerte que reciben a diario. Además, mencionó que actualmente hay calma en el país. "Es un orgullo ver a la población con un sentimiento de hartazgo y fuerza. (…) La gente está volviendo a respetar a la Policía y las Fuerzas Armadas. Hace 20 días, la aprobación de la Policía Nacional era del 50% y la de las FF.AA. del 65%. Hoy en día, es del 83% y 95%", respectivamente.

En relación al tema económico, el jefe de Estado expresó que heredó "un desastre", pero que es necesario mirar hacia adelante y no lamentarse por el pasado. Fue enfático al afirmar que, desde que asumió el cargo, ha estado cumpliendo con todos los pagos de manera puntual. Sin embargo, se ha detectado un retraso de "4.600 millones de dólares en pagos internos del Estado correspondientes a los últimos meses del gobierno anterior".

En ese sentido, el presidente indicó que los Gobiernos Autónomos Descentralizados han comprendido la situación. "Los municipios y prefecturas han tomado la iniciativa. Estamos enfrentando la situación de seguridad. La gente en los municipios estaba totalmente dominada por estos grupos criminales. Ahora ven que el gobierno central está cumpliendo: reduciendo la deuda de gobiernos anteriores".

Noboa ha enfatizado que, gracias a las acciones de su gestión en los últimos 60 días, "el riesgo país ha bajado en casi 300 puntos". Esto es una buena señal de que "el mundo está viendo con buenos ojos lo que estamos haciendo", señaló.

Además, agradeció las muestras de solidaridad que le han expresado las autoridades españolas y empresarios durante su visita a territorio europeo. Sin embargo, espera que la ayuda internacional llegue a otros ámbitos: “El problema de seguridad es el resultado de un problema social. Tenemos un índice de desnutrición infantil alto, a pesar de que exportamos 8 veces más los alimentos de los que puede consumir el pueblo ecuatoriano. Hoy en día, tenemos 200 mil jóvenes que no pueden acceder a un cupo en una universidad pública y una tasa de desempleo y subempleo juvenil del 57%. Todos estos números pueden mejorar con la ayuda internacional”.

Milei y Correa

Ante la consulta sobre su relación con el presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que mantenían una buena relación, pero que son realidades diferentes la de Argentina y Ecuador. No obstante, señaló que comparten ciertas similitudes en los problemas relacionados con el crimen organizado y los grupos narcoterroristas. “Con Milei tenemos un approach (una visión) diferente los dos. Él es un poco más extremo en sus acciones, el mío es más un progresismo realista”.

Por otro lado, también se le preguntó sobre las opiniones expresadas por el expresidente Rafael Correa sobre su gestión, a lo que respondió que un día lo elogia y al día siguiente no. "A veces no entiendo sus comentarios. No confronto con él. Él está en Bélgica por su propia decisión y también tiene una importante fuerza política en la Asamblea, lo cual no debemos ignorar. Tiene 51 de 137 votos, y necesitamos el apoyo no solo de Correa, sino también de otros actores políticos del país para aprobar leyes económicas urgentes y contar con el respaldo de todos los poderes del Estado".

Finalmente, Daniel Noboa destacó la importancia de que Ecuador, país invitado de Fitur 2024, será anfitrión de una nueva edición de la Cumbre Iberoamericana en Cuenca durante los días 13, 14 y 15 de noviembre.

