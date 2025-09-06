"No podemos volvernos lo que la gente rechazó": Daniel Noboa en convención de ADN

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue ratificado como el líder máximo de Acción Democrática Nacional (ADN)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló por 12 minutos en la convención de ADN.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió a su Gobierno durante su intervención en la convención nacional de su movimiento, Acción Democrática Nacional (ADN), realizada este 6 de septiembre de 2025 en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil.

Durante su intervención, el primer mandatario inició destacando lo rápido que ADN se ha vuelto la "primera fuerza política nacional" y el respaldo que siente de la gente cuando él o sus funcionarios están en territorio, siendo la mejor forma de medir el trabajo de su Gobierno.

"El cariño da votos y los votos dan el puesto. El resto no sirve para nada", sostuvo el mandatario y lanzó una punta a las autoridades que no gozan de buena aceptación. "Si están en un puesto y sin odiados, la gente no los recibe bien, en muy poco tiempo estarán fuera de ese puesto", acotó.

Noboa defendió la militancia y funcionarios jóvenes de ADN y su Gobierno

El presidente Daniel Noboa también destacó la renovación que, según dijo, ADN ha traído a la política ecuatoriana. "Somos diferentes, no podemos cambiar. No podemos volvernos lo que la gente rechazó y que por esa misma razón votó por nosotros. Por ser diferentes", sostuvo y cuestionó a sus críticos.

"(Nuestros funcionarios son) altamente criticados por los que nunca pudieron hacer nada, inclusive cuando estaban en el puesto. Todos los que fracasaron, exministros, exmilitantes de partidos fracasados, exsecretarios y hasta uno que otro expresidente ahora nos quieren enseñar cómo se gobierna. Pero cuando ellos estaban no hicieron nada", dijo el presidente.

Noboa también aprovechó para hablar sobre su futuro. "En algún momento me iré yo", dijo al momento de respaldar que el movimiento oficialista ha generado varios cuadros político que podrían asumir, en su momento, el reto de representar a ADN en cargos públicos.

Militantes del movimiento ADN esperan al presidente Daniel Noboa en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, durante la convención nacional 2025 en Guayaquil. Freddy Rodríguez

Movimiento ADN escogió a su nueva directiva nacional y provinciales

Durante su convención nacional, realizada este sábado 6 de septiembre de 2025 en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil, el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) escogió a su nueva directiva nacional y directivas provinciales.

Los principales integrantes de la directiva nacional son el primer mandatario Daniel Noboa como presidente nacional de ADN, Michelle Sensi, director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), como vicepresidente nacional, y Mishel Mancheno, asambleísta oficialista, como secretaria nacional. Sin embargo, funcionarios como la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y los secretarios José Julio Neira e Irene Vélez también forman parte de la directiva nacional de ADN.

El resto de directores provinciales del movimiento ADN son:

Morona Santiago: Sixto Vinicio Cóndor García

Orellana: Adrián Ovidio Vallejo Barrera

Pastaza: Sonia Isabel Becerra Arévalo

Sucumbíos: Carlos Steve Villacrés Salazar

Los Ríos: Rosa Alegría Torres Cadena

Manabí: Aurora Jaqueline Valle Alcívar

Napo: Ana Belén Tapia

Santo Domingo: Christopher Manuel Jaramillo Gómez

Tungurahua: Alejandro Lara Pérez

Zamora Chinchipe: Esperanza Rogel

Europa, Asia y Oceanía: Daniel Máximo Sigua Guartazaca

América Latina, el Caribe y África: Roberto Andrés Ponce Wagner

Estados Unidos y Canadá: Andrea Marieta Ordóñez Gallegos

Azuay: Camila León

Santa Elena: María Esperanza de la Cruz Borbor

Bolívar: Karla Rodríguez Guamán

Cañar: Nube Maricela Reyes Molina

Carchi: Lucía Pozo Moreta

Chimborazo: Alejandra de los Ángeles Castillo Lozada

Cotopaxi: Jorge Olmedo López Enríquez

El Oro: Esteban André Ordóñez Paladines

Esmeraldas: Gema Karolina Dueñas Palma

Galápagos: Sade Fritschi Naranjo

Guayas: Paola Jaramillo Zurita

Pichincha: María José Pinto

