Nicole Bonifaz: “La manipulación inicia con la elaboración de los reglamentos”

Nicole Bonifaz juró el 10 de octubre de 2023 como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Hizo un llamado al resto de los integrantes del organismo a dejar de lado las rencillas para recuperar la institucionalidad. Cree que es posible llegar a acuerdos básicos incluso con facciones como la correísta, que tiene su propia agenda.

¿Se viene una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana?

Se lo he dicho a la ciudadanía: aquí no vamos a trabajar en torno a mayorías o minorías. Todos tenemos que trabajar de forma conjunta por el bien de la institución y del país. Somos un cuerpo colegiado, cada uno tiene su criterio. Y respecto a que se forme una nueva mayoría, aquí se hará todo de forma legal y por ese lado no debería existir preocupación.

Pero para tomar decisiones se necesitan votos. ¿Ha hablado con los consejeros?

No he hablado con nadie, pero todos desde el primer día tuvimos los mismos objetivos: trabajar por recuperar la institucionalidad del Consejo, llevarlo a territorio para que se conozca qué hace el Consejo. No siempre vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero si actuamos apegados a la Constitución y la ley no debería haber grandes desacuerdos.

¿Qué no se hizo en cinco meses de presidencia de Alembert Vera?

Pediré un informe a todas las áreas para ver cuál es el estado en temas de participación ciudadana, veedurías, mecanismos de control social. Necesitamos saber qué está pasando con todas las denuncias que han llegado al CPCCS y, por supuesto, el estado de los concursos para la designación de autoridades. No sabemos, porque el expresidente actuó de forma unilateral y no tenemos información.

Sentí que el Consejo se fraccionó y me alejé cuando se empezó a actuar al margen de la Constitución y la ley.

¿No cree que es momento de quitarle al Consejo ese ‘disfraz’ de ciudadano y reconocer que se tejen presiones e intereses políticos?

El CPCCS es una institución apolítica y eso debe estar claro. Promovemos todo lo que se refiere a participación. No vamos a trabajar en torno a agendas políticas o personales. Llamaré a la unidad y a dejar de lado todas estas mayorías, minorías y toda rencilla que pueda existir para trabajar por el país.

¿Cuál será su postura sobre el concurso de contralor?

En este momento hay la resolución de un juez de Samborondón que pide suspender el concurso, de manera temporal, hasta conocer la acción de protección en una audiencia el 20 de octubre. Si bien esta resolución llegó únicamente a la Comisión Ciudadana de Selección, nosotros daremos seguimiento y en la audiencia nos presentaremos como terceros interesados.

¿Cree que la Comisión de Selección ha fallado en el concurso de contralor?

Ha habido muchas inconsistencias. Yo mismo he dicho que el concurso ha estado viciado y no se han tomado los correctivos necesarios. Sin embargo, debemos recordar que como consejeros no podemos influir en ninguna decisión de la Comisión, porque incumpliríamos nuestras funciones.

Las designaciones son una de las funciones del CPCCS, pero también investigar corrupción. ¿Están abandonadas las denuncias?

Hemos evacuado algunos casos, pero también hay que decir que hay denuncias que ya están prescritas.

Hay que auditar a todas las administraciones pasadas, no solo a la de Alembert Vera, y eso es lo que haremos.

¿Cómo será la relación del Consejo con funciones como la Asamblea Nacional que se posesionará a finales de año?

Respetamos a cada función del Estado. Con el Legislativo se puede trabajar de manera conjunta en proyectos de ley, como un candado jurídico para los reglamentos de todos los concursos.

¿En qué sentido iría la propuesta?

Sería una propuesta de enmienda constitucional. Los reglamentos de los concursos siempre están en el ojo del huracán y queremos que estén ya plasmados en la ley. Es decir, para el concurso de renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) el reglamento debería estar en el Código de la Democracia. Para contralor, en la Ley Orgánica de la Contraloría, porque es en el momento que se empieza a construir el reglamento que también empieza la manipulación.

¿Y con el nuevo gobierno?

Con el mismo respeto, empezaré a trabajar en la entrega de un nuevo edificio para el CPCCS, porque el actual es poco accesible para los ciudadanos. Además de que la zona es peligrosa. También reclamaremos presupuesto para la entidad.

