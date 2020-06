Nebot: "He resuelto no ser candidato a la Presidencia, ni volver a serlo a ninguna dignidad"

La respuesta es: no. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, no correrá por tercera vez para la Presidencia de la República. La esperada respuesta a la duda sobre si será o no aspirante presidencial fue contestada por el propio líder socialcristiano en una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Facebook. La contestación, que seguro ya es motivo de comentarios en redes sociales, marca el pitazo inicial de una precampaña electoral aletargada por el coronavirus y por la indecisión de un número de cuadros que rondan la papeleta presidencial.

Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, considera que el anuncio del líder del Partido Social Cristiano será el acto inaugural para una perspectiva como mayor alcance a lo que será el escenario electoral. “Esto significa que una figura nacional como Jaime Nebot y un partido con un voto duro sobre todo en Guayas da señales con qué fuerza o cartas va a las elecciones. Es la capa más pública que estamos viendo con miras al 2021”.

Pero ¿qué tiene de especial este anuncio, sea un sí o un no a la candidatura, para constituirse en el disparo inicial para las próximas elecciones? Recalde describe elementos que rondan esta decisión y el panorama electoral que se conjugan. Primero, ubica al Partido Social Cristiano entre las tres fuerzas políticas alrededor de las cuales se concentra un gran peso político-electoral. La lista la completa la Revolución Ciudadana y CREO. Segundo, sea cual sea la decisión, esta influirá no solo dentro de la organización socialcristiana sino fuera.

Si su decisión es no correr por tercera vez por la Presidencia, acota Recalde, surgen otras interrogantes: ¿Un candidato de adentro de la organización logrará aglutinar el apoyo interno de sus partidarios? ¿Y si es un candidato por fuera del partido podrá concentrar el respaldo de la militancia y dirigencia? “Si es un candidato por fuera del partido puede ser interpretado como un gesto o un guiño de ampliación del partido hacia otro sector o actores. Todas estas pistas pueden ser medidas con el anuncio”.

El presidente ejecutivo de Cedatos, Ángel Polibio Córdova, considera interesante que se vaya definiendo la postura de actores políticos con miras al 2021 y sobre todo la de uno al que calificó como un “precandidato casi permanente”. Pero más allá de anuncios, Córdova va a las cifras y cita que el 85 % no saben por quién votar, por lo que escuchar definiciones puede esclarecer el camino electoral para los indecisos.

No solo que los nombres vayan definiéndose, sino también las propuestas que son las que atraen a gran parte del electorado. Salud, educación, empleo, crisis económica y lucha contra la corrupción, considera Córdova, serán los principales temas que deberán abordar los candidatos en la próxima campaña electoral. “En esta época de pandemia, a la gente lo que más le preocupa es su vida. La forma cómo se va a defender en la situación en la que vive. Otro asunto preocupante es la corrupción en donde han estado metidos muchos elementos políticos”.

Sonó el pitazo. La cancha de la precampaña está lista. Espera que los cuadros definan sus intenciones de ser o no candidatos y salten al campo, en menos de 10 meses para conocer al ganador.