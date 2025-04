¿De qué murió el papa Francisco? Todo lo que sabemos

Apenas el domingo se había dejado ver entre la multitud. Levantaba su mano para bendecir y, aunque su cuerpo se notaba más frágil, parecía estar en pie de lucha. Fue su última aparición pública. Un día después, lunes 21 de abril de 2025, el Vaticano confirmó la noticia que muchos se negaban a creer: el Papa Francisco falleció el lunes de Pascua. Tenía 88 años.

El impacto fue profundo, no solo por la figura espiritual que representaba, sino por lo repentino del desenlace. Hasta hace unos días, desde el Hospital Gemelli de Roma, los partes médicos hablaban de mejoría. Incluso se le había dado de alta, con la advertencia de que debía evitar esfuerzos físicos y limitar su contacto con la gente. Pero él, como siempre, prefirió seguir su impulso: el de estar cerca de los suyos, de su gente.

Tras la muerte del papa Francisco este lunes 21 de abril, la Iglesia entra en “sede vacante”. ¿Qué es el cónclave y cómo se elige al nuevo pontífice?



Crisis respiratoria, problemas renales y un posible derrame cerebral

Detrás de su partida hay un diagnóstico complejo. El Papa Francisco venía arrastrando una infección polimicrobiana en el tracto respiratorio, lo que afectó seriamente su capacidad pulmonar. De hecho, en los últimos días se le vio usando oxígeno nasal. Según explicó el neumólogo Claudio Micheletto, “el corazón se había puesto en sufrimiento”.

Y es que cuando los niveles de oxígeno bajan tanto, el corazón empieza a batallar por mantenerse. A veces no lo logra. “Con valores bajos de oxigenación, el corazón puede sufrir y morir por un paro cardíaco, consecuencia de una crisis respiratoria aguda”, agregó Micheletto, quien dirige el departamento de Neumología del Hospital Universitario de Verona.

Sin embargo, en sus últimas horas, lo que parece haber marcado el final fue un accidente cerebrovascular. Los médicos del Gemelli lo confirmaron: “El Papa falleció pacíficamente”, aunque aún no se ha determinado con certeza si se trató de un derrame hemorrágico o isquémico. Al parecer, no habría una relación directa con los problemas respiratorios que lo aquejaban desde febrero.

Durante su última hospitalización, también se reportó insuficiencia renal. Su cuerpo estaba agotado.

El papa Francisco abre la Puerta Santa con motivo de la inauguración del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, en el Vaticano, el 8 de diciembre de 2015. EFE

El legado espiritual del Papa Francisco: una Iglesia que abraza

Francisco no se retiró al silencio. Ni siquiera cuando la voz le temblaba o el cuerpo se le vencía. Hasta el final quiso estar con el pueblo, entre los enfermos, entre los niños. Lo suyo fue una entrega sin horarios, sin distancias.

Filippo Anelli, presidente de la Federación Nacional de Órdenes de Médicos en Italia, lo describió así: “El mundo enfermo ha perdido a su médico”.

Y cómo no. Si su visión de Iglesia fue la de un hospital de campaña, como él mismo lo dijo en una de sus primeras entrevistas. Bergoglio no dejó de pedir paz, ni de hablar por los que no tienen voz. Su amor por la tierra y su defensa del medio ambiente también fueron constantes.

