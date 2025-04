Papa Francisco: su última carta al mundo antes de morir

🇻🇦 | FRANCISCO (1936-2025): ordi Barcia, corresponsal RNE en Roma : "Todos los que pudimos ver al papa Francisco ayer en todo el ceremonial del Domingo de Pascua coincidíamos en que no tenía buena cara, en que no se encontraba en su mejor momento. No le vimos sonreír en ninguna… pic.twitter.com/z2hl7k6QGC