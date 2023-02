Los incidentes registrados los días del feriado por Carnaval dejaron varias lecciones al Municipio de Salinas, pese a que los excesos se han convertido en una constante por esas fechas en ese balneario de Santa Elena.

"No es que la municipalidad se lava las manos. Sabemos que tenemos responsabilidad, pero si no contamos con el apoyo pertinente de la Policía Nacional, del Ejército, de cualquier otra institución, va a ser complicado que nosotros podamos o así sea una nueva administración pueda realizar mayor cosa, si no existe asistencia", dijo Eduardo Hesney, coordinador general del Municipio de Salinas, a Diario EXPRESO.

"Por la cantidad de gente que viene a Salinas a nosotros no nos pueden dar 37 o 30 policías para que cubra todo el feriado de Carnaval. En otros feriados hemos tenido el respaldo. (¿Y de la Armada? Ninguna)".

El funcionario indicó que el Cabildo cuenta con unos 50 policías municipales (en turnos de 25 elementos), que no pudieron contener los centenares de visitantes que recibió la localidad costera.

"Los policías municipales nos reportaron que fueron amenazados. Cuando se les pidió a las personas que se retiraran, las personas los mojaron, les echaron de todo, no hubo respeto para ellos y, al insistir de que se retiren, fueron amenazados con arma blanca y con revólver", dijo Hesney.

Este Diario contactó al coronel de la Policía Juan Carlos Soria, comandante de la Subzona Santa Elena. El oficial, quién sostuvo que unos 600 uniformados estuvieron operativos en 17 balearios en los días de feriado (no determinó el número de efectivos para el malecón de Salinas), dijo que se reunieron con funcionarios del Municipio, pero que no acogieron las recomendaciones de seguridad.

"El Municipio no aceptó las recomendaciones que se dio para cerrar el malecón al paso vehicular. Esto está documentado. No es que no se coordinó. El Cabildo no aceptó, a través de la CTE, hacer los desvíos", afirmó el oficial de la Policía. El uniformado agregó que el Cabildo, por tener la competencia del uso de suelo, tenía que regular las actividades en los espacios públicos, como la venta de espuma.

Policías recorriendo la calle del malecón de Salinas. Cortesía

Tras los días de feriado, el Gobierno de Guillermo Lasso decidió cambiar al Gobernador de Santa Elena.

Desde su competencia, señaló el servidor público, el Cabildo va a sancionar un bar con la clausura por infringir "las normas".

Los incidentes que ocurrieron en Salinas se viralizaron, a través de videos, en redes sociales. Personas que gritaban y saltaban en medio de la calle del malecón lanzaban espuma y harina a los vidrios de los carros que transitaban a baja velocidad. Varios sujetos intentaban abrir las puertas de los vehículos. Algunos lograron hacerlo. También hubo enfrentamiento a golpes entre grupos de jóvenes.

En otros videos se pudo observar cómo un hombre retiraba las prendas de vestir a mujeres, a vista de las familias que acudieron a esa zona.

Desde el 2018, Salinas cuenta con una ordenanza que reglamenta las actividades relacionadas con el turismo en la temporada invernal y en las festividades de Carnaval y Semana Santa. Eduardo Hesney, coordinador general del Cabildo del balneario, sostuvo que la norma sí contempla sanciones, pero que su aplicación se complica por la falta de apoyo de otras instituciones.