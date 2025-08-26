Expreso
incendio Espana
Vista del incendio que permanece activo en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense).EFE

Zona catastrófica en 16 comunidades españolas afectadas por emergencias climáticas

Autoridades cuantifican 118 emergencias, la medida permitirá agilizar bonificaciones fiscales y ayudas a los damnificados

El Consejo de Ministros español ha aprobado este martes 26 de agosto de 2025, la declaración de zona catastrófica a los territorios quemados por los incendios forestales y de las áreas inundadas desde el pasado 23 de junio, una serie de emergencias que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha cuantificado en 118.

De ellas, 113 son grandes incendios forestales. Este martes hay quince de ellos en situación de gravedad potencial 2, la más elevada.

Para Marlaska, este conjunto de emergencias suponen la mayor catástrofe de los últimos años y ha dicho que el Gobierno ha acordado abrir ya la vía para que los perjudicados puedan reclamar ayudas que por ley les corresponda.

En concreto, el gabinete que preside Pedro Sánchez, en su primera reunión tras el descanso estival, ha aprobado la declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil en 16 de las 17 comunidades autónomas, para todos los desastres relacionados con el cambio climático en estos tres últimos meses, tanto incendios forestales como inundaciones.

Primer paso para indemnizaciones

Marlaska ha precisado que la declaración no contiene ayudas concretas, pero sí permite que todos los departamentos competentes empiecen a dictar las órdenes y resoluciones oportunas para que esas zonas territoriales que han sufrido la emergencia puedan recibir la bonificación correspondiente.

Ha recordado que la ley de Protección Civil establece qué tipo de medidas se pueden adoptar: por ejemplo, las fiscales corresponden al Ministerio de Hacienda, que con todos los datos que obtenga de lo que presenten los perjudicados dictará las resoluciones oportunas.

También podrá haber bonificaciones a la Seguridad Social, medidas labores o apoyo a los daños en la agricultura, entre otros.

Y ello sin perjuicio de que el Gobierno cuando sea preciso, pueda acordar las ayudas correspondientes y aprobar un real decreto más técnico.

