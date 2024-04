La vuelta al mundo en 80 líneas: 2 de abril de 2024

La muerte de un grupo de obreros en una discoteca en Turquía ha sido una de las noticias más relevantes en este martes 2 de abril de 2024, marcado también por un terremoto de magnitud 6, en Japón, que sin embargo no generó una alerta de tsunami. Un caso particular es lo que sucedió en Colombia, donde la siembra de árboles nativos en una localidad del sur de Bogotá fue ejecutada por 46 personas que aceptaron su responsabilidad en crímenes que cometieron en el conflicto armado colombiano por medio del Sistema Restaurativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así va el mundo en esta vuelta en 80 líneas.

Perú: Niegan que allanamiento sea inconstitucional

Japón: cerezos florecen más pronto por culpa del cambio climático Leer más

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, afirmó este martes que el allanamiento al domicilio de la jefa de Estado, Dina Boluarte, y al Palacio de Gobierno, cumplió con la ley y no fue inconstitucional, como denunció el Gobierno. "Ninguna medida que se ha adoptado es inconstitucional. Acá tenemos que ser claros, la Policía ha cumplido su papel, no tenemos que culparla de nada, se ha llevado adelante un procedimiento y se siguió", dijo Arévalo a medios de comunicación. Añadió que fue la Fiscalía quien hizo la petición de allanar el domicilio y el Palacio de Gobierno como parte de la investigación por un caso de corrupción, y que el juez autorizó el descerraje de la puerta. "Todos han actuado de acuerdo a la ley. Yo no veo ningún aspecto de inconstitucionalidad", afirmó.

Argentina: Milei en aniversario de la guerra de las Malvinas

El presidente Javier Milei encabezó el acto central por aniversario 42° del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido, donde el mandatario reclamó por la soberanía de las islas y pidió que los veteranos no sean un “monopolio” de la política. “El mejor homenaje a quienes dieron la vida por nuestro país es defender el reclamo inclaudicable por la soberanía argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, dijo Milei al comenzar su discurso en el Cenotafio de los Caídos de Buenos Aires. El jefe de Estado estuvo acompañado por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien se encontraba visiblemente emocionada durante el homenaje a los cientos de soldados que cayeron en combate y a los miles de excombatientes que sobrevivieron, entre los que se encuentra su padre, ya fallecido.

Al gran General Julio Argentino Roca, el Padre de la Argentina moderna.

Al grito de Viva la Libertad de los veteranos.



Un orgullo. 🇦🇷

VLLC! pic.twitter.com/BpR3SJDGKP — Javier Milei (@JMileiElecto) April 2, 2024

Colombia: Arranca proyecto de penas alternativas

Los barcos abandonan Gaza con gran parte de ayuda sin descargar tras ataque a ONG Leer más

Con una siembra de árboles nativos en una localidad del sur de Bogotá por parte de 46 personas que aceptaron su responsabilidad en crímenes que cometieron en el conflicto armado colombiano arrancó este martes el Sistema Restaurativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). "Este es apenas un primer paso. Queremos que Bogotá sea un referente territorial de paz. Esta semilla que hoy sembramos en (la barriada de) Usme debe ser la primera de un ecosistema de paz que se replique en toda la ciudad y en todo el país", dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán Pachón. El Sistema Restaurativo es la instancia de la JEP que garantiza que los responsables de los graves crímenes lleven a cabo acciones que contribuyan a restaurar y sanar el daño causado durante el conflicto armado como parte de las penas que les imponga ese alto tribunal.

Acompañamos y celebramos hoy el lanzamiento del Sistema Restaurativo de la JEP, a través del proyecto Siembras de Vida, en la Zona Forestal del Embalse Chisacá. Un avance muy importante para las víctimas y los comparecientes, y hacia la paz y la reconciliación en Colombia. pic.twitter.com/dmAsDdhCwb — Embajada de Irlanda en Colombia (@IrelandColombia) April 2, 2024

Turquía: Mueren 29 obreros en discoteca incendiada

Al menos 29 personas que trabajaban en la reforma sin licencia de una discoteca en Estambul han muerto este martes en un incendio desatado en el edificio. El club Masquerade, una discoteca con un gran escenario, frecuentes actuaciones musicales y un aforo - según los datos en la web de la empresa- de hasta 4.000 personas, se incendió al mediodía por causas que aún se desconocen. Una persona más está hospitalizada en estado grave. El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, informó desde el lugar del siniestro de que todos los fallecidos fueron encontrados en el sótano donde se declaró el incendio, y se da por hecho que las víctimas trabajaban en la obra, aunque este extremo aún no está confirmado. a discoteca, que se halla en el sótano de un edificio de 16 plantas en el barrio de Gayrettepe, en la orilla europea de Estambul.

Bomberos de Estambul aparecen tratando de controlar el incendio en un club nocturno en Estambul, Turquía, el 2 de abril de 2024. EFE

Japón: Sismo sacude el país sin alerta de tsunami

Finlandia: Tiroteo en escuela deja un niño fallecido y dos heridos Leer más

Un terremoto de magnitud 6 sacudió este martes una amplia zona del noreste de Japón, donde se sintió con fuerza, sin que se activara la alerta de tsunami ni hayan constado por el momento daños derivados del mismo. El sismo tuvo lugar a las 4:24 hora local y tuvo su epicentro a 70 kilómetros de profundidad frente a la costa de la prefectura de Iwate, al noreste del país, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El temblor alcanzó el nivel 5- en la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños) y el mismo nivel en las prefecturas colindantes de Aomori y Miyagi. No se detectó ninguna anomalía en la planta nuclear de Onagawa, en la prefectura de Miyagi. Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!