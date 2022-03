El parto duró 17 horas. El niño nació sano. La madre quedó exhausta, el padre agotado, ambos más que felices. Hasta aquí, ¿todo normal? Pues no, porque en la sala de partos la matrona era un varón.

Jonas Küppers, de 30 años, es una absoluta excepción en Alemania en una profesión históricamente de mujeres.

Se estima que unas 24.000 parteras trabajan en toda Alemania, pero no hay datos fiables acerca de cuántos hombres ejercen esa profesión. Según la investigadora Cornelia Schwenger-Fink, las cifras varían de seis a 30 varones.

Jonas Küppers es estudiante de obstetricia en la escuela técnica superior Fachhochschule des Mittelstands (FHM, Universidad de ciencias aplicadas para el sector de medianas empresas) de Bielefeld, y le apasiona la profesión.

¿Qué lo llevó a un área que suele estar bajo dominio de las mujeres? "En realidad, nunca había tenido el tema de la obstetricia en mi radar. Siempre quise dedicarme a la medicina y ya me había formado como profesional naturópata", explica.

El interés surgió cuando una buena amiga suya se recibió de partera. Él hizo luego una práctica en la sala de partos. "Quería saber cómo era y si me iba a desmayar. Ya desde el primer parto quedé totalmente impactado, eufórico", recuerda.

El hombre, oriundo de la ciudad de Düsseldorf, se postuló a varias universidades. "Fue difícil conseguir una plaza", reconoce. Actualmente, la formación como matrona se está academizando en toda Alemania y se está convirtiendo en una licenciatura con muchas prácticas.

Küppers comenzó su formación en 2020, con clases en Bielefeld y, de forma paralela, trabajos en la sala de partos, la sala de posparto, en la consulta de ginecología y la sala de pediatría de una clínica asociada en Herford.

Hasta ahora ha trabajado para tres parteras autónomas como parte de sus estudios. "Celebraron bastante el hecho de que viniera un hombre", señala Küppers, que asegura que a lo largo de este tiempo recibió muchos comentarios positivos de colegas y madres.

Jonas Küppers mide en una situación simulada la circunferencia craneana de un muñeco de ensayo de parto. DPA

Le fascina la obstetricia y asistir partos. Küppers disfruta acompañando a las futuras madres con sus preocupaciones y temores, y conoce la relación, a veces terapéutica, por su formación como profesional naturópata.

Tras la llegada del recién nacido, el joven se ocupa de la madre y el padre en esta etapa inicial de la familia, los instruye sobre el baño del bebé, el cambio de pañales y de abrigo, así como también brinda apoyo a las mujeres durante la lactancia.

¿Hace, como varón, algo de manera fundamentalmente distinta que sus colegas mujeres? Él no lo cree. Sin embargo, algunas parteras experimentadas le han comentado que es especialmente cuidadoso y suave.

La experta Schwenger-Fink cree que la profesión será "más interesante y atractiva" con su academización, también para los hombres.

"Se abren perspectivas de trabajo a nivel europeo, mejores posibilidades de ascenso y de obtener más ingresos, como también, posiblemente, de un mayor reconocimiento de la profesión", sostiene la directora del programa de estudios de parteras de la FHM de Hannover.

La especialista afirma que se necesita con urgencia la llegada de una nueva generación. Según señala Schwenger-Fink, faltan parteras en toda Alemania, al punto que algunas salas de parto debieron ser cerradas temporalmente o, en particular en hospitales pequeños, definitivamente.

Küppers es el único estudiante varón en las sedes de la FHM en las ciudades de Bielefeld y Hannover.

La directora de estudios está convencida de que esto no permanecerá así, porque la profesión se encuentra en proceso de transformación y mira más allá de las fronteras.

Por ejemplo, señala la experta, la profesión de partero no es inusual para los hombres en Italia. Y recientemente, algunos equipos de obstetricia han recibido cada vez más apoyo de parteros masculinos de otros países europeos.

En su opinión, el hecho de que la profesión de partera "sea ejercida de forma habitual por todos los géneros" forma parte de una sociedad diversa.

¿Percibe Küppers también viento en contra? Las comadronas de vieja data miran quizás con cierto escepticismo a los hombres, dice. Pero asegura que hasta ahora solo una vez ha encontrado resistencias. "Una partera mayor me preguntó en la sala de parto cómo funcionaba el tema de los exámenes vaginales", recuerda.

Küppers remite a los ginecólogos. Muchos ginecólogos son varones, y su papel no es cuestionado. Algunas clínicas y consultas de parteras permiten que los profesionales hombres sean acompañados por una mujer durante los exámenes íntimos de las pacientes. Pero no existe una línea unificada al respecto.

Barbara Blomeier, presidenta de la asociación de parteras del estado federado alemán de Renania del Norte-Westfalia, subraya que "las experiencias con parteros masculinos son en su totalidad positivas". Sin embargo, aclara, "las mujeres deben poder elegir libremente si prefieren una matrona femenina".

Küppers da por sentado que las futuras madres deben tener la libertad de elegir. "En la sala de partos, el futuro padre suele estar contento de que haya otro hombre más allí. Los hombres suelen sentirse a veces superados por la situación, la mujer sufre dolores y ellos no pueden ayudar. Entonces se alegran de poder contar conmigo", comenta.

El decano de la FHM, Rainer Beurskens, aconseja difundir mayor información sobre esta profesión y abordar el tema de la remuneración para que más hombres se sumen a esta carrera. "Incluso hoy en día, el hombre suele ser el principal sostén de la familia, por lo que el salario desempeña el papel correspondiente", sostiene.

Luego de finalizar sus estudios, Küppers quiere adquirir mayor experiencia en la sala de partos para luego poder trabajar de forma independiente.

"No entiendo por qué actualmente no hay más hombres que quieran ser parteros, quizá no se atreven", afirma el joven.