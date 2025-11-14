Varios muertos y heridos tras atropello por autobús en el centro de Estocolmo

Conductor detenido y descartado terrorismo: Policía investiga siniestro múltiple en el céntrico barrio de Östermalm

Servicios de emergencia inspeccionan el lugar de un choque de un autobús contra un refugio de autobuses en Ostermalm, Estocolmo, Suecia, 14 de noviembre de 2025.

Al menos tres personas murieron y tres resultaron heridas este viernes, 14 de noviembre de 2025, en Estocolmo, cuando un autobús atropelló a un grupo que esperaba en una parada del centro de la capital sueca, anunció la policía.

"Tres personas fallecieron en el incidente y se está llevando a cabo el proceso de identificación. Tres personas heridas fueron trasladadas al hospital, dos de ellas en ambulancia y una por otros medios", escribió el cuerpo armado en un comunicado.

Varios vehículos de la policía fueron desplegados en el lugar del drama junto a ambulancias y equipos de rescate, según imágenes difundidos en los medios locales.

La portavoz de la policía, Nadya Norton, señaló previamente a AFP que todavía se desconocía la causa del accidente.

"La investigación deberá determinar qué ocurrió. Es demasiado pronto para decirlo y no quiero especular", afirmó.

El conductor del autobús, agregó, fue arrestado y se abrió una investigación por homicidio involuntario, tal y como marca el procedimiento de rutina.

"Tenemos que interrogarlo, luego veremos si será liberado o puesto bajo custodia", señaló Norton.

Varias personas han muerto y otras han resultado heridas al ser atropelladas por un autobús en el barrio de Östermalm, en el centro de Estocolmo, informa la Policía sueca, que no ha dado cifras concretas.https://t.co/K8yYsGLPM1 — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 14, 2025

Tragedia en parada de autobús

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, publicó un mensaje dirigido a las víctimas y sus familiares.

Líderes del G7 buscan en Canadá respuesta unánime sobre Ucrania frente a Moscú Leer más

"Recibí la trágica noticia de que varias personas fallecieron y resultaron heridas en una parada de autobús en el centro de Estocolmo", escribió en X.

"Personas que quizá se dirigían a casa para reunirse con sus familiares, amigos o para pasar una tranquila velada en casa. Aún desconocemos la causa, pero en estos momentos mis pensamientos están principalmente con los afectados y sus seres queridos", añadió.

RELACIONADAS La economía británica se desacelera a dos semanas del anuncio de su presupuesto anual

Una mujer que se identificó como Michelle Mac Key contó al diario Expressen que se bajó de otro autobús en el lugar del drama justo después de que ocurriera.

"Crucé la calle y vi el autobús de dos pisos que había arrollado a toda la fila de personas que esperaban en la parada", dijo.

Mac Key contó que vio tanto a heridos como a muertos tirados en el suelo. "Debía de haber más gente debajo del autobús", señala.

Como enfermera de profesión, ella y un médico ofrecieron su ayuda a la policía cuando llegó. "Nos dijeron que nos quedáramos junto a los cadáveres", dijo.

"Al principio pensé que era un simulacro. Que quizá eran muñecos. Era tan irreal. Un caos", añadió.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!