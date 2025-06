Uruguay: Evacuación obligatoria de personas y animales, ante frío extremo

El Gobierno de Uruguay decretó este lunes 23 de junio de 2025, una alerta pública de nivel rojo y de alcance nacional que habilitará a evacuar de manera obligatoria a las personas o animales que se encuentren en la calle en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.

Así fue anunciado en una conferencia de prensa, en la que el director del Sistema Nacional de Emergencias del país suramericano, Leandro Palomeque, afirmó que para llevar a cabo dicha tarea se triplicaron los equipos que trabajan en la calle y se establecieron tres centros de evacuados que se sumarán a los refugios que ya funcionaban.

En ese sentido, Palomeque detalló también cómo se procederá cuando una persona se resista a ser trasladada: "Si el responsable entiende que hay un riesgo por la vulnerabilidad de la persona, puede ejecutar directamente el traslado y posteriormente dar cuenta a la Justicia de ello".

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social de Uruguay, Gonzalo Civila, afirmó que cinco personas en situación de calle murieron en las últimas semanas, aunque aclaró que ningún caso fue por hipotermia.

32 Refugios nuevos activos

"Las personas que fallecieron en los últimos días eran personas con años de permanencia en la calle y por ende con su salud muy afectada. De los informes forenses no surge que ninguno de esos fallecimientos hayan sido por hipotermia, sino por condiciones de salud preexistentes complicadas", puntualizó el ministro.

Civila añadió que "hay muchas personas en calle que no quieren ir a un refugio. No aceptan. Cuando esa voluntad no existe, los mecanismos son acotados".

Por ello, el jefe de la cartera de Desarrollo Social enfatizó en las nuevas herramientas que regirán desde esta jornada ante las condiciones meteorológicas.

El ministro añadió que se crearon 32 nuevos refugios y más de mil cupos para que las personas puedan acudir, por lo que afirmó que el de este año será el Plan Invierno en Uruguay "más grande de la historia".

"Lamentablemente, esto obedece a una situación de crecimiento sistemático de la población en situación de calle. Pero hemos garantizado, a través de esta medida, que ninguna persona que solicite un cupo y le sea asignado quede afuera del sistema. Eso para nosotros es muy importante", enfatizó Civila.

Este lunes, una alerta naranja por "vientos muy fuertes y persistentes" rige para el sur del país, donde la temperatura es de siete grados Celsius.

Así mismo, para las próximas 48 horas se esperan temperaturas mínimas de tres a cuatro grados Celsius y máximas que irán en la misma escala de los 12 a los 13 grados.

