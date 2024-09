Europa central enfrenta devastadoras inundaciones

La Unión Europea (UE) expresó este domingo 15 de septiembre su solidaridad con los afectados por las inundaciones registradas en los últimos días en Polonia, Rumanía, República Checa, Eslovaquia y Austria, cuyas consecuencias son “devastadoras” y anunció que está “lista para actuar”.

¿Qué pasó el 14 de septiembre de 2024 en el mundo? Leer más

Unión Europea consternada

Los presidentes de la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo se expresaron en ese sentido hoy en sus respectivas cuentas oficiales en la red social X sobre los daños causados por la borrasca Boris.

“Mis pensamientos están con quienes perdieron a sus seres queridos, sus hogares y con quienes están desaparecidos. Con todos aquellos que aún luchan”, dijo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sobre las consecuencias de la tormenta Boris, que provocó lluvias torrenciales y perturbaciones generalizadas en Europa central y oriental, según los servicios de emergencia.

Desde el jueves 12 de septiembre, grandes zonas de Austria, la República Checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia se han visto afectadas por fuertes vientos y lluvias intensas.

RELACIONADAS El tifón Yagi deja tras de sí un rastro de muerte entre Vietnam y Tailandia

Rumania y República Checa

En Rumanía, se descubrieron cuatro cadáveres en la región más afectada, Galati, en el sureste, donde 5.000 casas resultaron dañadas, según informaron los servicios de emergencia, mientras que en República Checa se han movilizado hasta 100.000 bomberos para ayudar en los casi 3.000 incidentes registrados, la mayoría debidos a la caída de árboles.

Las inundaciones en la República Checa han sumergido casi por completo la ciudad de Krnov, que cuenta con unos 23.000 habitantes y está situada en el este y cerca de la frontera polaca, con el 80 % de su territorio bajo el agua. Las autoridades advierten de que ya es imposible evacuar y dependen de la ayuda regional.

En República Checa hay por lo menos cuatro desaparecidos. MARTIN DIVISEK / EFE

Austria

Por otra parte, Austria declaró este domingo zona catastrófica el estado federado de Baja Austria, el más grande y poblado del país, debido a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones históricas, forzando la evacuación de miles de personas y causando la muerte de un bombero.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señaló que “la UE se solidariza plenamente con todos los afectados” y agradeció a los servicios de emergencia, voluntarios y ayudantes “su inestimable labor para apoyar a nuestros ciudadanos en estos tiempos difíciles”.

Puerto Rico: Cientos refugiados y carreteras bloqueadas por huracán Ernesto Leer más

Un muerto y casi 2000 evacuados en Polonia

Una persona falleció y casi 2.000 personas fueron evacuadas en el suroeste de Polonia debido al temporal que azota Europa Central y que ha provocado fuertes inundaciones en Baja Silesia y Opole, informó este domingo el primer ministro polaco, Donald Tusk.

“En el distrito de Kłodzko (en Baja Silesia, cerca de Chequia) se ha confirmado la primera muerte por ahogamiento”, dijo el político liberal durante una rueda de prensa.

El primer ministro reiteró su llamamiento a los habitantes para que no subestimen la amenaza y no se nieguen a evacuar. Subrayó que retrasar la evacuación puede suponer un peligro no sólo para los ciudadanos, sino también para los servicios que tendrán que llevar a cabo la evacuación más tarde, en condiciones mucho más difíciles.

Crisis. Carreteras quedan inaccesibles ante fuertes corrientes. Maciej Kulczynski / EFE

Tusk recalcó que “la situación sigue siendo muy dramática en muchos lugares”.

Para más noticias del mundo, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!