¿Qué pasó el 14 de septiembre de 2024 en el mundo?

Este sábado 14 de septiembre se reportaron desde apoyos masivos, grandes incendios, hasta el desmayo del vicepresidente de Sudáfrica. Mientras que el Consejo Electoral de Colombia aclara que su investigación no cuestiona el fuero presidencial de Petro.

Miles de manifestantes en París en apoyo a mujer drogada y violada por decenas de hombres

Miles de manifestantes mostraron este sábado 14 de septiembre en París su apoyo a Gisèle Pelicot, la mujer a la que su marido drogó durante años para que fuese violada por decenas de desconocidos, y pusieron a España como ejemplo en la lucha de la violencia machista, evocando casos como el de 'la Manada' (2016).

Cuando se cumplen 10 días del mediático juicio en Aviñón contra el marido de Gisèle, Dominique Pelicot, y otros 51 hombres acusados de participar en las violaciones, al menos 2.000 personas denunciaron el laxismo de la Justicia y la ineficacia de la Policía a la hora de condenar e investigar los casos de violación contra las mujeres.

"Vamos a hacer que este proceso (Gisèle Pélicot) sea histórico, porque no pasa un día sin que una mujer me escriba diciéndome: 'yo soy Gisèle Pélicot'. Lucharemos contra la impunidad y la cultura de la violación, porque más del 90 % de las denuncias por violación no se admiten a trámite, la mayoría ni siquiera se investigan", sostuvo Anne-Cécile Mailfert, de la asociación Fondation Femmes.

El vicepresidente de Sudáfrica se desmaya mientras daba un discurso en un acto público

El vicepresidente de Sudáfrica, Paul Mashatile, se desmayó mientras pronunciaba un discurso en un acto público en la provincia de Limpopo (norte) y tuvo que recibir asistencia médica.

Mashatile, de 62 años, se desplomó ante el atril mientras hablaba en una reunión que conmemoraba la toma de posesión de una líder tradicional local en la ciudad de Tzaneen, a algo más de 400 kilómetros al noreste de Johannensburgo.

Personas cercanas al vicepresidente aseguraron que el desmayo, al parecer, se debió a la deshidratación por el calor que hacía en la zona, según medios locales.

Austria declara estado de zona catastrófica en varias regiones por el temporal de lluvia

Las autoridades austriacas declararon zona catastrófica 23 comunidades del país, localizadas principalmente en los estados federados de Baja Austria y Estiria, debido a las fuertes inundaciones causadas por las lluvias torrenciales de los últimos días.

El estado federado de Baja Austria, que limita al norte con la República Checa, es por ahora el más afectado. En esta zona, el desbordamiento de ríos y embalses en Waldviertel, región situada a unos 115 kilómetros al oeste de Viena, ha obligado a evacuar a cientos de personas.

"La situación del temporal es muy grave. Casi todos los estados federados están afectados por fuertes lluvias y, en algunos casos, nevadas. La situación está empeorando sobre todo en Baja Austria" señaló el canciller federal austriaco, Karl Nehammer, en redes sociales.

Indicó también que el cuerpo de Bomberos, la Policía, el Ejército y los servicios de Protección Civil están en "alerta máxima" para hacer frente a la emergencia en todo el país alpino.

Movimientos sociales y populares arropan a Petro ante supuesto golpe y por sus reformas EFE

Consejo Electoral aclara que su investigación no cuestiona el fuero presidencial de Petro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia aclaró este sábado que la investigación a la campaña electoral del presidente, Gustavo Petro, por una posible violación de los límites de gastos, no cuestiona el fuero del mandatario, quien desde hace días insiste en que hay un golpe de Estado en su contra.

"En el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor presidente de la república, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial", señaló el CNE en un comunicado en respuesta a las afirmaciones de Petro.

Esa entidad agregó: "Por lo tanto, cualquier alusión o presunción en sentido contrario desconoce nuestro ordenamiento jurídico y está completamente al margen de las competencias del Consejo Nacional Electoral".

La semana pasada se conoció que una investigación del CNE concluyó que la campaña electoral de Petro en 2022 violó los topes de gasto establecidos en la ley y que se recurrió a fuentes de financiación prohibidas.

Un incendio consume 19 casas precarias en un asentamiento irregular de Asunción

Un incendio destruyó este sábado 19 viviendas precarias en un asentamiento irregular, ubicado cerca del centro de Asunción y a orillas del río Paraguay, que no dejó heridos pero sí daños materiales de consideración para decenas de familias de escasos recursos, informaron autoridades municipales y pobladores.

El incendio inició a las 6:30 hora local en la periferia del barrio Ricardo Brugada, conocido como La Chacarita, donde quedaron prácticamente en cenizas varias casas construidas con madera y láminas de zinc.

Irán tacha de fallida la política de sanciones de Occidente

Irán tachó de fallida este sábado la política de sanciones de los países occidentales en su contra, después de que la Unión Europea planteara imponer embargos contra el sector de la aviación iraní por la venta de misiles balísticos a Rusia para su uso en Ucrania.

"Es sorprendente que los países occidentales todavía no comprendan que las sanciones son una herramienta fallida y que no serán capaces de imponer su propia agenda a Irán mediante sanciones", afirmó el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, según informó la agencia IRNA.

