Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Volodímir Zelenski
Fotografía del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, este 22 de septiembre de 2025, en la plaza de Lafayette, frente a la Casa Blanca, en Washington (EE.UU). EFE/Octavio Guzmán

Ucrania pide a la ONU condenar a Rusia por el secuestro y deportación de niños

Presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, exigirá a la ONU que condene a Rusia por el secuestro de niños ucranianos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este martes 23 de septiembre, en Nueva York, que solicitará a la Asamblea General de la ONU una resolución que condene a Rusia por el secuestro, deportación y adoctrinamiento de niños ucranianos.

Zelenski realizó el anuncio al inicio de una reunión paralela a la Asamblea de la ONU que se celebra en Nueva York y a la que asisten representantes de 43 países que forman parte de la Coalición para el Regreso de Niños Ucranianos.

Una reunión organizada por Ucrania y Canadá

caza ruso

Patrullas de la OTAN interceptan cazas rusos que violaron espacio aéreo de Estonia

Leer más

En la reunión, organizada de forma conjunta por Ucrania y Canadá, el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que los países occidentales deben disuadir a Rusia "de pensar siquiera que puede volver a amenazar la libertad de Ucrania o de Europa" y que el líder ruso, Vladímir Putin, "ha robado niños ucranianos" de forma sistemática.

"Rusia ha atacado repetidamente a los grupos más vulnerables de niños: huérfanos, niños con discapacidad, niños de familias pobres. Soldados rusos han entrado en aulas y han sacado por la fuerza a niños, llevándolos a escuelas y orfanatos rusos. Perder a un hijo es la pesadilla de todo padre. Para el pueblo de Ucrania, es una realidad espantosa", afirmó Carney.

RELACIONADAS

El líder canadiense añadió que "intensificará" sus esfuerzos para el regreso de los niños y que Canadá está invirtiendo millones de dólares "en un sistema integral que apoye el uso de la inteligencia artificial para localizar e identificar a los niños deportados ilegalmente".

Por su parte, Zelenski insistió en que los países occidentales incluyan en sus sanciones medidas contra todos aquellos implicados en el secuestro de los niños ucranianos.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Actividades en Ecuador: aquí una lista de eventos que puedes añadir a la agenda

  2. Denuncian desapariciones forzadas por militares en Ecuador bajo el Plan Fénix

  3. Milei mantiene su primera reunión con Trump y le agradece su respaldo electoral

  4. Cierres viales en Quito por manifestaciones de estudiantes y FUT

  5. Mario Godoy pide la renuncia de 83 funcionarios del Consejo de la Judicatura

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  3. Paro nacional Ecuador: Educación suspendió clases presenciales en estos 11 lugares

  4. Toque de queda Ecuador hoy 22 de septiembre: horarios, restricciones y provincias

  5. Paro nacional Ecuador hoy: estas son las provincias en las que se concentran bloqueos

Te recomendamos